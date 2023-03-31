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"التعليم "تستعرض أبرز إنجازاتها للعام 2022 وخططها المستقبلية

31 آذار / مارس 2023 02:34

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غزة- وكالة الرأي 
استعرضت وزارة التربية والتعليم أبرز إنجازاتها خلال العام 2022 وخطط العمل المستقبلية، وذلك خلال لقاء موسع في مقر الوزارة بغزة.
وشارك في اللقاء وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، وضيف اللقاء الدكتور خالد أبو ندا، والوكلاء المساعدون، والمدراء العامون ومديرو التربية، ومديرو الدوائر والوحدات.
وفي بداية اللقاء رحب ثابت بالدكتور خالد أبو ندا، وأعرب عن أمنياته لمستقبل زاهر لوزارة التربية والتعليم العالي بقيادة الأخ الدكتور خالد أبو ندا مع زملائه الكرام الوكلاء المساعدين والمدراء العامين ومدراء التعليم، وجميع طواقم الوزارة.
وأوضح وكيل الوزارة د. زياد ثابت أننا نستعرض أبرز إنجازات الوزارة التي تحققت خلال العام 2022 وهي إنجازات جاءت بفضل الله عز وجل أولاً ثم بجهود جميع العاملين في الوزارة والمديريات والمدارس وذلك بالرغم من كل الصعوبات.
وقال ثابت: "وأنا على أعتاب مغادرة وزارة التربية والتعليم العالي، فإنني أفخر حقيقة بالعمل في هذه الوزارة، وأعتز بجميع الزملاء الأفاضل الذين عملت معهم نحو تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة والمهمة في السنوات الماضية رغم كل الصعوبات والمعوقات؛ فكل الشكر والتقدير والعرفان لقادة وفرسان وزارة التعليم".
وخلال اللقاء قام المدراء العامون باستعراض الإنجازات والتطلعات المستقبلية في العديد من المجالات وهي: الإنشاءات والأبنية، اللوازم والكتب، الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، هيئة الاعتماد والجودة، التخطيط والمشاريع، الإشراف التربوي، رياض الأطفال، التقنيات التربوية، الإرشاد والصحة المدرسية، الأنشطة الطلابية، برنامج غرس وتعزيز القيم، التعليم المهني، القياس والتقويم والامتحانات، خدمة الجمهور، التوظيف، الجوائز المحلية والدولية، العلاقات العامة والإعلام، التدريب والمعهد الوطني، التعليم العالي، الترخيص والاعتماد المدرسي.
 

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