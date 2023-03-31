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إسعاد الطفولة والتربية والتعليم يكرمان الطلبة الفائزين في مسابقة تاج الوقار

31 آذار / مارس 2023 04:33

تكريم الفائزين
تكريم الفائزين

غزة-الرأي:

كرم مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة ومديرية التربية والتعليم غرب غزة الطلبة الفائزين بمسابقة تاج المعرفة المكتبية "16" والتي نفذته المديرية بعنوان "أَقْلَامُنا حُريَة ... نُصرَةً للقَضية، ضمن جهود المركز لتعزيز الأنشطة الثقافية لطلاب المدارس وتطوير الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال حفلاً أقامه المركز والمدرية في مسرح الطفل داخل مركز إسعاد الطفولة، بحضور مديرة مركز إسعاد الطفولة فريال حلس، ومدير التربية والتعليم غرب غزة حمدي الدلو، والطلاب المشاركين في المسابقة، وعدد من المعلمين، وذوي الأطفال ولفيف من المهتمين.

وأكدت مديرة المركز أن بلدية غزة تفتح أبواب مراكزها الثقافية لجميع مؤسسات المجتمع المحلي من أجل تعزيز الواقع الثقافي في المدينة من خلال الشراكة مع المؤسسات التي تعنى بقطاع الطفولة لتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة تخدم قطاع الطفولة والشباب في مدينة غزة.

وأشادت بالفائزين بالمسابقة وأكدت أهمية المعرفة في تعزيز الجوانب الإيجابية لدى طلبة المدارس، وضرورة تعاون كافة المؤسسات التربوية والتعليمة في غرس القيم الايجابية لدى الطلبة . 

بدوره؛ شكر الدلو بلدية غزة ومراكزها الثقافية على احتضانها لجميع الأنشطة التربوية والطلابية التي تهم قطاع الأطفال، مؤكداً أن الهدف من المسابقة هو إعداد جيل قارئ من الطلبة قادر على المشاركة الفاعلة والهادفة .

وتضمنت المسابقة عدة مجالات منها الجانب الديني، والجانب العلمي، والجانب الأدبي، ‏والقراءة ‏الحرة، ‏والجانب الوطني،وقضايا معرفية أخرى .

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