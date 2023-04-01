تقرير: مبابي أبلغ ريال مدريد برغبته الانتقال اليه

ذكرت صحيفة AS الإسبانية أن كيليان مبابي ليس بعيدا تمام عن الانضمام لريال مدريد، إذ إنه أخبر مسؤولي النادي الملكي أنه سيكون لاعبا في الفريق في صيف 2024. ويظل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا مصمم تماما على تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد. إذ إنه يرى أن الوقت يمر، وأصبح حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا في باريس سان جيرمان بعيد المنال. وكانت أمنيته مغادرة باريس هذا الصيف، لكن لا يبدو أن النادي الفرنسي مستعد لفتح الباب أمامه، باستثناء مفاجأة كبيرة.

لذا؛ يبدو أن كل شيء يشير إلى أنه سيتعين عليه الانتظار حتى العام 2024 لتسوية “كافة الأمور” مع ريال مدريد، ومبابي مقتنع باتخاذ هذه الخطوة وقد أخبر بالفعل القادة الكبار في ريال مدريد أنه سيكون لاعبًا بالفريق على أبعد تقدير في موسم 2024-2025.

وربط العقد الذي تم تجديده الربيع الماضي بينه وبين باريس سان جيرمان حتى العام 2025 في حال فوز الفريق الباريسي بدوري أبطال أوروبا. خلاف ذلك كما حدث عندما تم إقصاء الفريق من دور الستة عشر، ينتهي ارتباط المهاجم بفريقه الحالي في العام 2024.

ولن يكون العقد قابلا للتمديد إلا لمدة عام إضافي إذا رغب مبابي، وهو أمر قرر اللاعب عدم القيام به. وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإنه يؤكد أنه لن يستطيع أحد أن يجعله يغير رأيه أو يعيق رحيله إلى مدريد.

وفي الواقع، وفقا لهذه المصادر نفسها، حدد اللاعب موعدا لعقد اجتماع مع مجلس إدارة الفريق الفرنسي في نهاية الموسم لتحليل مشروع باريس سان جيرمان ونقل رغبته في اللعب مع ريال مدريد. ويبدو أن كل شيء يشير إلى أن قادة النادي الباريسي سيواصلون إغلاق باب الخروج أمامه وفي هذه الحالة، سيتعين على مبابي البقاء في باريس حتى العام 2024.