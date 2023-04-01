"هنية" يزور القامات الرياضية في لمسة وفاء بالشهر الفضيل

غزة- وكالة الرأي

قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خلال زيارته لقامات الرياضة الفلسطينية التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وقام بالاطمئنان والتواصل في لمسة وفاء لاقت ترحيبا وحفاوة كبيرة، وذلك ضمن جملة زيارات تشمل العديد من منازل القادة الرياضيين.

وشملت الزيارات منزل نائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو سليم، وعائلة المرحوم جمال البحيصي والمرحوم محمد البحيصي، ومنزل المرحوم أبو عدنان عيسى في مخيم البريج، وكذلك منزل عائلة المرحوم خلف العجلة أحد مؤسسي لعبة كرة السلة، ومنزل المرحوم جمال أبو دلال، بالإضافة لزيارة بطولة العائلات الرمضانية بمخيم البريج.

وعبر هنية عن شكره للجميع في زياراته على حفاوة الاستقبال، وتمنى لهم التوفيق.

