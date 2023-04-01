وزارة الأسرى: سياسة الاحتلال تقف حائلاً أمام إنقاذ حياة الأسير وليد دقة

غزة - وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن الأسير القائد وليد دقة لازال يقبع في وحدة العناية المشددة بمشفى "بيرزلاي" الصهيوني بوضع صحي خطير نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد، إضافة إلى إصابته بسرطان في نخاع العظم يسمى (التليف النقوي).

وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي: "بالرغم من حاجة الأسير وليد دقة لعملية زراعة نخاع واستعداد العشرات من المتبرعين وعلى رأسهم الأسير زكريا الزبيدي، إلا أن سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي تعرض لها الأسير دقة منذ بداية معاناته من المرض والتي أوصلته لهذه الدرجة من الخطورة، لا زالت تقف حائلاً أمام أي فرصة لإنقاذ حياته".

وتوجهت الوزارة بمناشدة عاجلة لكل أحرار العالم ومنظماته الإنسانية، بضرورة التحرك الفوري على كل المستويات لإنقاذ حياة الأسير دقة والإفراج عنه بشكل فوري.

وأوضحت أن الأطباء قد حذروا من أن العمر الزمني لحالة الأسير دقة هي 18 شهرا فقط.