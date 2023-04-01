وكالة الرأي الفلسطينية رئيس شرطة الاحتلال الأسبق: بن غفير يُشكل خطرًا على إسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية عكرمة صبري: الاحتلال يُدبر "مكيدة كبيرة" للأقصى وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع حالة الاشتباك مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتياطي الفدرالي: ما زال من الصعب احتواء التضخم في الولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل بالداخل المحتل الأحد رداً على إعدام "العصيبي" وكالة الرأي الفلسطينية المدلل: التمادي الصهيوني في الجرائم ضد الأقصى سيُشعل كل الساحات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابا من القدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون أشتال زيتون جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق يدعو لمقاطعة أي مشاركة صهيونية في النشاطات الدولية وكالة الرأي الفلسطينية الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه وسط تدهور حالته الصحية
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى: سياسة الاحتلال تقف حائلاً أمام إنقاذ حياة الأسير وليد دقة

01 نيسان / أبريل 2023 02:12

الأسير وليد دقة
الأسير وليد دقة

غزة - وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن الأسير القائد وليد دقة لازال يقبع في وحدة العناية المشددة بمشفى "بيرزلاي" الصهيوني بوضع صحي خطير نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد، إضافة إلى إصابته بسرطان في نخاع العظم يسمى (التليف النقوي).

وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي: "بالرغم من حاجة الأسير وليد دقة لعملية زراعة نخاع واستعداد العشرات من المتبرعين وعلى رأسهم الأسير زكريا الزبيدي، إلا أن سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي تعرض لها الأسير دقة منذ بداية معاناته من المرض والتي أوصلته لهذه الدرجة من الخطورة، لا زالت تقف حائلاً أمام أي فرصة لإنقاذ حياته".

وتوجهت الوزارة بمناشدة عاجلة لكل أحرار العالم ومنظماته الإنسانية، بضرورة التحرك الفوري على كل المستويات لإنقاذ حياة الأسير دقة والإفراج عنه بشكل فوري.

وأوضحت أن الأطباء قد حذروا من أن العمر الزمني لحالة الأسير دقة هي 18 شهرا فقط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟