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مايكروسوفت توسع منافستها لغوغل في عالم أنظمة الأجهزة المحمولة

02 نيسان / أبريل 2023 10:41

مايكروسوفت توسع منافستها لغوغل في عالم أنظمة الأجهزة المحمولة
مايكروسوفت توسع منافستها لغوغل في عالم أنظمة الأجهزة المحمولة

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة مايكروسوفت تنوي تطوير نسخ خاصة من أنظمة ويندوز لتنافس من خلالها أنظمة ChromeOS من غوغل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت تعمل على تطوير نظام جدديد للحواسب والأجهزة المحمولة ليحل محل نظام Windows 10x الذي تم التخلي عنه.

وتبعا لمصادر مجلة Windows Central فإن "النظام الجديد الذي تطوره مايكروسوفت سيكون قادرا على تحديث نسخه وبمرجياته بشكل أفضل من أنظمة 10 أو Windows 11،  وسيحصل على هيكلية جديدة وادوات عرض مطورة، ولن يكون مخصصا لأجهزة الكمبيوتر المزودة بمعالجات Intel فقط، بل سيعمل مع الأجهزة الذكية والمحمولة التي تعتمد معيارية ARM".

وتشير التسريبات إلى أن النظام الجديد سيحمل اسم "Windows CorePC"، وستبدأ مايكروسوفت بتوفيره للمستخدمين عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد أعلنت عن وقف الدعم التقني للعديد من أنظمة ويندوز القديمة لحثّ المستخدمين على استعمال الأنظمة الأحدث التي زودتها يميزات أمان أفضل وتقنيات تجعلها تتوافق بشكل أفضل مع الحواسب الجديدة.

المصدر: فيستي

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