النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2498) الأحد 2/4/2023
أخبار فلسطينية
فصائل فلسطينية: إغلاق الأقصى استفزاز و”حرب دينية”- (فيديو)
الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ«افتعال تصعيد» في الأقصى
المجلس الوطني الفلسطيني: إعدام شاب قرب المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين
الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من التصعيد في المسجد الأقصى
بعد استفزازات إسرائيلية.. فلسطين تحذر من تصعيد في المسجد الأقصى ينذر بـ«عنف كبير»
حماس" تنعى الشهيد "برادعية" وتدعو الأجهزة الأمنية للانضمام للمقاومة
الشهيد "محمد برادعية" منفذ عملية الدهس في الخليل
"فصائل" تبارك عملية الدهس في الخليل
تزامناً مع "عيد الفصح".. عكرمة صبري يحذر من "مكيدة كبيرة" للأقصى
أبو مرزوق يدعو لإدانة أي مشاركة إسرائيلية في النشاطات الإقليمية والدولية
"الأونروا" تطلق حملة لجمع تبرعات شهر رمضان الكريم
أخبار إسرائيلية
أكثر من 450 ألف إسرائيلي يحتجون رغم تأجيل تعديلات نتنياهو
رغم تجميدها.. عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد “إصلاح القضاء”
"هآرتس": غالانت معلق في الهواء رغم التحديات الأمنية
هآرتس: محاولات للتوصل لصفقة في محاكمة نتنياهو
أكثر من 200 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
شبتاي لبن غفير : "الحرس القومي" سيمس بالأمن الشخصي للمواطنين
"هآرتس" : غالانت معلق في الهواء رغم التحديات الأمنية
اخبار دولية
أعضاء كونغرس يُطالبون بإجراء تحول بسياسة أمريكا لدعم الفلسطينيين
بالصور شاهد| زوجة رئيس حكومة إسكتلندا الجديد تثير الاعجاب بالثوب الفلسطيني
كاتبان أميركيان : إسرائيل في مكان لم تكن به من قبل
توتر العلاقات بين إيران واذربيجان بسبب اسرائيل
أخبار عربية
إصابة خمسة عسكريين سوريين جراء هجوم إسرائيلي على حمص
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الشرطة الإسرائيلية تحاول إخراج المعتكفين من المسجد الأقصى
إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل واستشهاد المنفذ- (فيديو)
الشرق الأوسط
إسرائيل لا تلتزم خطوات تعزيز السلطة الفلسطينية
الاهرام المصرية
وقفات منددة بجريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي لشهيد الأقصى داخل أراضي الـ48
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويمدد اعتقال 6 شبان من القدس المحتلة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في شمال "الخليل"
إضراب في أراضي الـ48 غدا احتجاجا على إعدام الاحتلال الإسرائيلي لشهيد الأقصى
الشروق المصرية
اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه
إضراب في أراضي الـ48 غدا احتجاجا على إعدام الاحتلال الإسرائيلي لشهيد الأقصى
الفصائل الفلسطينية في غزة تقرر استئناف الاحتجاجات قرب السياج الفاصل مع إسرائيل
بطاركة الكنائس بالقدس يطالبون بضمان حرية العبادة للمسيحيين
الغد الأردنية
الاحتلال الإسرائيلي يحاول إخراج المعتكفين من المسجد الأقصى
قوات الاحتلال تقطع الكهرباء عن المعتكفين بالمسجد الأقصى – فيديو
الاحتلال يستفز الفلسطينيين ويجرهم لمربع العنف
الشرق القطرية
" غزة تواجه الحصار بالمنتجات الرمضانية
إعلان الإضراب الشامل في بلدات بالنقب بعد استشهاد شاب بالمسجد الأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صبيحة اليوم الـ(11) من رمضان
بالصور إضراب عام في الداخل المحتل ردًا على جريمة إعدام الشهيد "العصيبي"
اعتقالات متفرقة في الضفة والقدس والمقاومة تتصدى لاقتحام جنين
"صدى سوشال" يرصد 88 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني خلال آذار الماضي
قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من أم الفحم بالداخل المحتل
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في قباطية بجنين
القدس المحلية
"هآرتس": غالانت معلق في الهواء رغم التحديات الأمنية
إضراب شامل.. جريمة إعدام العصيبي بداية الطريق لميلشيات بن غفير ومحاولات اقتلاع أهالي النقب
وفاة طفل متأثرًا بجروحه إثر حادث وسط قطاع غزة
الاحتلال يعتقل شابًا من أم الفحم يالداخل المحتل
إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل
استشهاد المنفذ..إصابة 3 جنود إسرائيليين إثر عملية دهس قرب الخليل
14 مسكنًا هدمها الاحتلال بالتجمعات البدوية الشهر الماضي
مستوطنون يقطعون أشتال زيتون جنوب بيت لحم
المتابعة بالداخل تتخذ خطوات احتجاجية على جريمة إعدام الشاب العصيبي
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل مواطنا ويمدد اعتقال 6 شبان من القدس المحتلة
زلزالان بقوة 3.2 و2.2 شمال البحر الميت
الاحتلال يغلق حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم
مصرع طفل من النصيرات متأثراً بإصابته بحادث دعس
وقفات منددة بجريمة إعدام الشهيد العصيبي داخل أراضي الـ48
دعوات لأوسع مشاركة في حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة والأسرى المرضى
جريدة الأيام
استشهاد شاب قرب بيت أمر بزعم دهس وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين
هكذا أعدموا طبيب النقب الشاب قرب الأقصى
اعتقال 283 مقدسياً الشهر الماضي وإبعاد 70 آخرين
إسرائيل: تجدد الاحتجاجات ضد إضعاف جهاز القضاء
تحذيرات: ميليشيات بن غفير تشكّل خطراً على إسرائيل
مستوطنون ينفّذون اعتداءات جديدة وإصابات قرب النبي صالح وبيت أمر
المصري: البنك العربي واصل تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات الدولية
وكالة صفا
اعتقال شابين بقرية كفر نعمة وتفتيش منازل
قوات الاحتلال تعتقل شابين غرب بيت لحم
محلل إسرائيلي يدعو جيش الاحتلال للاستعداد لسيناريو مواجهات داخلية مسلحة
مختصون يدعون لتحفيز وتصعيد المقاومة قبيل "عيد الفصح"
"قبائل البادية" بغزة تنعى شهيد الأقصى محمد العصيبي
القوى تحذر من مخطط ذبح القرابين بالأقصى وتدعو ليوم عصيان شعبي
وكالة الراي الفلسطينية
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخرج المعتكفين منه
"الشاباك" يعتقل شاباً من أم الفحم بعد محاصرة منزله
صور إضراب عام في الداخل المحتل رداً على جريمة إعدام الطبيب العصيبي
الداخلية" تنعى الملازم برادعية منفذ عملية الدهس بالخليل
الحراك الشبابي بالقدس يعلن الاعتكاف بالأقصى بدءًا من الليلة
فصائل: عملية الخليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال
صور 25 ألف مصلٍّ أدّوا صلاتي العشاء والتراويح
فلسطين اليوم
إضراب عام في أراضي ال48 رداً على جريمة إعدام الشهيد العصيبي
مقاومون يستهدفون بالرصاص مستوطنة في الخليل وحاجزاً في طولكرم
والدة فادي غطاس من مخيم الدهيشة تستذكر نجلها في رمضان "دينامو البيت"
بالفيديو مجموعات المستوطنين تقتحم الأقصى وتؤدي جولات استفزازية
قوات الاحتلال تُحاصر منزلاً وتعتقل شاباً في أم الفحم
إصابة مسنة جراء اعتداء قوات الاحتلال على منزلها في الخليل
سما نيوز
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخرج المعتكفين منه
جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية دهس قرب بيت أمر شمال الخليل
عكرمة صبري يحذر من "مكيدة كبيرة" للأقصى
القوى" بغزة تدعو ليوم عصيان شعبي وليلة غضب للقدس
د. حمدونة : " البوسطة " رحلة العذاب في شهر رمضان
دعوات لأوسع مشاركة في حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة والأسرى المرضى
عرب 48
اشتباكات وإصابات بمواجهات في جنين والخليل
230 معتقلا و70 قرار إبعاد عن الأقصى والقدس بآذار
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخرج المعتكفين منه
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حدث في مثل هذا اليوم
- 2 نيسان " ابريل"
- 1918 - الجيش البريطاني يدخل فلسطين.
- 1986 - فلسطينيون يزرعون قنبلة في طائرة "خطوط طيران ترانس وارلد" بوينغ 727 التي كانت تقوم برحلة من روما إلى أثينا، وأدى ذلك إلى مقتل 3 ركاب وإصابة 9 آخرون، بينما هبطت الطائرة بسلام.
- 1947 بريطانيا تحيل قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة.
- 1950 البرلمان الأردني يصدر قراراً بضم الضفة الغربية إلى منطقة نهر الأردن.
- 1962 الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة الظهران في المملكة العربية السعودية.
- 1986 فلسطينيون يزرعون قنبلة في طائرة "خطوط طيران ترانس وارلد" بوينج 727 التي كانت تقوم برحلة من روما إلى أثينا، وأدى ذلك إلى مقتل 3 ركاب وإصابة 9 آخرون، بينما هبطت الطائرة بسلام.
- 1995 استشهاد القائد في كتائب القسام كمال كحيل ومساعديه حاتم حسان وسعيد الدعس ونضال دبابش في تفجير قوات الاحتلال للمنزل الذي كانوا فيه بمدينة غزة.
- 2001 العدو الإسرائيلي يغتال محمد عبد العال أحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي.
- 2002 بدء حصار كنيسة المهد في بيت لحم، عقب اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية.
- 2013 حركة حماس تعلن أن مجلس شورى الحركة جدد لخالد مشعل رئاسة المكتب السياسي لولاية أخرى مدتها 4 سنوات.
- 2014 الاحتلال يفتتح خلال احتفال شبه سري نفق "قلعة العين"، بعد 15 عاماً من الحفريات وسط بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.