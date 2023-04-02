النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2498)  الأحد 2/4/2023

1986 - فلسطينيون يزرعون قنبلة في طائرة "خطوط طيران ترانس وارلد" بوينغ 727 التي كانت تقوم برحلة من روما إلى أثينا، وأدى ذلك إلى مقتل 3 ركاب وإصابة 9 آخرون، بينما هبطت الطائرة بسلام .