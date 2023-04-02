الإعلام الحكومي: 97 انتهاكًا ضد الحريات الصحفية خلال مارس

غزة - وكالة الرأي:

سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 97 انتهاكا ضد الحريات الصحفية خلال شهر مارس الماضي.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب في تقريرها الشهري، إنها رصدت 69 انتهاكا ضد الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، و28 انتهاكا من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأضافت الوحدة، أنها سجلت خلال مارس أكثر من 18 حالة اعتقال وتمديد وتجديد اعتقال وحبس منزلي، واحتجاز، واستدعاء من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي، من بينهم تمديد الحبس المنزلي للصحافية لمى غوشة، وتمديد اعتقال الصحفي عامر أبو عرفة- أفرج عنه لاحقاً-، والحكم بالسجن الفعلي على الصحفي سامر أبو عيشة لمدة أحد عشر شهراً، وتجديد الاعتقال الإداري للصحفي عمر أبو الرب لمدة أربعة أشهر.

وذكرت أنه تم رصد اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على عشرات الصحفيين، من بينهم ”14” إعلامياً وإعلامية، واستهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السامة، وضربهم ودفعهم وسحلهم عدا عن شتمهم بألفاظ ٍ نابية، فضلا عن محاولة الاحتلال ومستوطنيه دهس عدد من الصحفيين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه منعت أكثر من ”27 “صحفياً عن تغطية الأحداث، وعرقلت أداء مهامهم الإعلامية لحجب جرائم الاحتلال وما يرتكبه بحق الشعب الفلسطيني.

وبشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من ”10” حالات انتهاك بعد أن أغلقت وقيدت حسابات وحظرت إدارات الفيس بوك، وتويتر وإنستغرام ويوتيوب وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي المحتوى الفلسطيني بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر.

وبشأن انتهاكات أجهزة الأمن الفلسطينية، سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر مارس 2023 أكثر من (28) انتهاكا، تمثلت في رصد (4) حالات اعتداء وطرد للصحفيين، و(10) حالات اعتقال واستدعاء وتمديد اعتقال من بينهم اعتقال كل من الصحفي نور خلاف ولايزال معتقلاً، ومعاذ وشحة، ووهاج بن مفلح وكلاهما أفرج عنهما.

وبشأن المنع من التغطية وعرقلة عمل الصحفيين، سجلت الوحدة (5) حالات اعتداء على الصحفيين وضربهم وطردهم من مكان عملهم، عدا عن تسجيل (3) حالات اقتحام ومداهمة لمكتب وطن، ولمنزل الصحفي أمير أبو عرام، ولمطبعة الصحفي نور خلاف، فيما تم حذف مواد إعلامية وحسابات لصحفيين ومصادرة معدات عدد (5)، كما تم تسجيل (1) حالة مضايقات داخل السجون للصحفي وهاج بن مفلح ومنعه من لقاء محاميه.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال

1/3/2023: عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل الصحفيين ومنعتهم من دخول مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، ومنعتهم من تغطية عملية اقتحام الاحتلال للمخيم.

3/3/2023: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي يزن حمايل وصحفيين آخرين، من تغطية قمع الاحتلال لمسيرة تضامن في حوارة جنوب نابلس.

4/3/2023: أصيب 3 صحفيين بالضرب الركل من قبل قوات الاحتلال والتي منعتهم من تغطية الأحداث في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وهم كريم خضر، ابراهيم السنجلاوي، وأحمد أبو صبيح.

6/3/2023: حذفت شركة ميتا Meta حساب المصور الحر الصحفي مجدي فتحي على منصة انستجرام بحجة انتهاك سياسة النشر.

8/3/2023: اعتدى مستوطنـون على سيارة الصحفي هادي صبارنة بالحجارة والزجاجات الحارقة في بلدة حوارة جنوب نابلس، ومنعته من تغطية الأحداث في البلدة.

10/3/2023: احتجزت قوات الاحتلال ستة صحفيين وهم: المصوّر الحرّ كريم خمايسة، ومصوّر قناة "عودة" يوسف شحادة، ومصوّر "شبكة قدس الإخبارية" معتصم سقف الحيط، والصحافي الحرّ مصطفى الخواجا، ومصوّر وكالة "J-Media" حاتم حمدان، ومصوّر قناة "الجزيرة" مباشر محمد تركمان، مدة أربع ساعات، أثناء اقتحامها بلدة نعلين شمال غرب رام الله، ومنعتهم من إجراء المقابلات والتصوير تحت تهديد السلاح.

10/3/2023: قرّرت إدارة قناة "فرانس 24" الفرنسية، إيقاف مراسلة القناة في القدس ليلى عودة عن العمل، على خلفية اتهامها بنشر تعليقات "معادية للسامية" على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

12/3/2023: أصيب الصحفي معتصم سقف الحيط بقنبلة غاز برأسه، أطلقها عليه قوات الاحتلال لمنعه من تغطية المواجهات المندلعة عند مدخل بلدة نعلين غرب دينة رام الله.

12/3/2023: منعت قوات الاحتلال ثلاثة صحفيين، وهم المصوّر الحرّ محمد عوض، ومصوّر تلفزيون "وطن" ماجد صبارنة، ومصوّر وكالة "J-Media" حاتم حمدان من التصوير بقوة السلاح، أثناء تغطيتهم مسيرة في بلدة نعلين شمال غرب رام الله.

13/3/2023: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو عرفة، والذي كان من المتوقع الإفراج عنه، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الصحفي أبو عرفة قبل ثمانية أشهر في 19 تموز/ يوليو الماضي.

13/3/2023: حذف موقع "فيسبوك" صفحة "وكالة وطن" وحجب محتواها عن حوالي 3.6 مليون متابع، وحذف أيضاً حسابات محرري الصفحة.

14/3/2023: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب والركل على صحفيين اثنين، وهما مصوّر وكالة "مارسيل" الإخبارية معاذ خطيب، والمصوّر الحرّ مصطفى خاروف، وطردتهما من المكان بقوة السلاح، ومنعتهما من تغطية عملية هدم منزل في قرية أم طوبا في القدس المحتلة.

14/3/2023: حذفت إدارة الفيس بوك صفحة الصحفي عمار خليل قديح، دون سابق انذار.

15/3/2023: أفرجت سلطات الاحتلال، على الأسير الصحفي عامر أبو عرفة، مراسل وكالة "قدس برس، بعد ثماني شهور من الاعتقال الإداري، وكان الصحفي عرفة اعتقل، في 19 تموز/ يوليو الماضي، من مدينة الخليل.

20/3/2023: أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً بحق الصحفي المقدسي سامر حسام أبو عيشة، ويقبع في سجن جلبوع، وكان أبو عيشة اعتقل بتاريخ28/7/2022 من مستشفى هداسا بتهمة التحريض

20/3/2023: وقع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على أمر إغلاق مقار مكتب تلفزيون فلسطين وحظر أنشطة إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني.

20/3/2023: استدعت الشرطة الإسرائيلية خمسة من الصحفيين العاملين في الإذاعة الرسمية الفلسطينية للتحقيق معهم على خلفية عملهم في التلفزيون الفلسطيني، وتسليمهم أوامر بمنع البث، سواءً في القدس أو في بلدة كفر كنا، وهم ليالي عيد، فراس هنداوي، يزن حداد، لانا كاملة، ووليد قمر.

21/3/2023: أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة حتى 18 من الشهر القادم، مع استمرار خضوعها للحبس المنزلي المستمر منذ 6 أشهر.

22/3/2023: أصيب، المصور الصحفي سليمان أبو سرور برصاصة مغلفة بالمطاط أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على قدمه، لمنعه من تغطيته اقتحام قوات الاحتلال لمدينة أريحا.

23/3/2023: استدعت قوات الاحتلال مراسل "شبكة القسطل" الإخبارية سيف قواسمة، من خلال مكبّر صوت الجيب العسكري الذي تواجد في بلدة الرام شمال مدينة القدس، فيما حاولت آلية عسكرية إسرائيلية، دهسه في المكان لعرقلة عمله ومنعه من التغطية.

25/3/2023: حذفت قناة" يوتيوب" قناة "دراما القدس اليوم" نهائياً بزعم عرضها مسلسل ميلاد الفجر2 "انتفاضة" ينتهك معايير النازية والعنصرية.

26/3/2023: ‏مددت محكمة إسرائيلية الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى غوشة بعد أن وجهت لها تهمة "التحريض على العنف".، وكانت غوشة قد اعتقلت من منزلها في الرابع من أيلول ومكثت في السجن 10 أيام قبل أن يتم تحويلها للحبس المنزلي، وتواجه تهماً تتعلق بمجموعة منشورات لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

27/3/2023: منعت قوات الاحتلال الصحفيين عاطف دغلس، ويزن حمايل من تغطية الأحداث في بلدة حوارة جنوب نابلس التغطية، فيما احتجزت الصحفي أيمن عواد لعدة ساعات لعرقلة عمله ومنعه من التغطية.

29/3/2023: أصيب الصحفي عبد الرحمن ضميدي، بجراح بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال عليه، ومنعته من تغطية الأحداث والبث المباشر لاعتداء الاحتلال على أهالي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

30/3/2023: جددت محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر الاعتقال الإداري لمراسل شبكة فلسطين تايمز عمر أبو الرب للمرة الرابعة على التوالي لمدة اربعة أشهر، يُذكر أن الأسير عمر معتقل منذ تاريخ 1-4-2022، والاعتقال الحالي هو الاعتقال الثالث له.

29/3/2023: إدارة الفيس بوك تقيد حساب الصحفي يحيى اليعقوبي والصحافية هنادي نصر الله دون إنذار.

31/3/2023: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين في بلدة حوارة من تغطية المسيرة السلمية في البلدة، واعتدت عليهم بالضرب والركل.

تفاصيل انتهاكات أجهزة الأمن الفلسطينية

1/3/2023: اقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مقرّ "تلفزيون وطن" في مدينة رام الله، واعتدت بالضرب على الصحفيين داخل المقر، ومنعته من عقد مؤتمر صحافي للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، ومنعت كل من مراسل صحيفة "العربي الجديد" جهاد بركات، وفارس المالكي وريم عمري، من تغطية عملية الاقتحام، كما أقدمت العناصر الأمنية على حذف المواد المصوّرة لكل من مصوّر قناة "الجزيرة" مباشر هادي ماجد صبارنة، والمصوّرة الحرّة أنصار طميزي.

1/3/2023: اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحفي " معاذ جمال وشحة (23 عاما) بعد استدعائه للمقابلة.

3/2/2023: مددت النيابة العامة برام الله اعتقال الصحفي معاذ وشحة لمدة ١٥ يوماً علماً أنه معتقل منذ يومين.

5/3/2023: مددت محكمة صلح رام الله اعتقال الصحفي معاذ وشحة لمدة 7 أيام، وكان جهاز المخابرات في رام الله اعتقل الصحفي وشحة عقب مثوله للمقابلة في مقر الجهاز بتاريخ ١-٣-٢٠٢٣.

8/3/2023: أصيب المصور الصحفي الحرّ وهاج بني مفلح برضوض في جسده، بعد أن اعتدت عليه عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالضرب بوحشية بأعقاب البنادق لمنعه من تغطيته جنازة منفّذ عملية حوارة في مدينة نابلس.

13/3/2023: أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الصحفي معاذ وشحة بعد قضائه ١٢ يوم في الاعتقال السياسي.

14/3/2023: اعتقل جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، المصور الصحفي وهاج بني مفلح، بعد استدعائه للمقابلة هاتفياً.

15/3/2023: مددت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال المصور الصحفي وهاج بني مفلح 48 ساعة، وقد تم منعه من لقاء محاميه.

16/3/2023: أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس عن المصور الصحفي وهاج بني مفلح.

22/3/2023: التحريض من قبل جهات فلسطينية على حذف "حسابين" من خلال التبليغ على المنشورات، من بينهم صفحة عكس التيار، وصفحة الصحفي رائد الكرمي.

23/3/2023: استدعت الاجهزة الأمنية الفلسطينية الصحفي أمير أبو عرام بعد مداهمة منزله في مدينة بير زيت برام الله، واعتقال شقيقه الأسير المحرر والناشط أيمن أبو عرام.

26/3/2023: اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل، الصحفي نور خلاف، بعد اقتحام المطبعة التي يعمل بها، كما صادرت محتويات المطبعة.

28/3/2023: استدعت أجهزة أمن السلطة في رام الله، الصحفية أسماء هريش شقيقة أحمد هريش للحضور إلى مركزها في بيتونيا، وذلك في أعقاب اعتقال عدد من أفراد عائلتها.