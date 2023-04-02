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أوقاف رفح تبحث آليات تنفيذ دورات دعوية لموظفي مكتب البريد

02 نيسان / أبريل 2023 11:15

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غزة- وكالة الرأي 
بحث رئيس قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح د. علي المنشاوي مع مدير مكتب البريد بالمحافظة أ. محمد الزين آليات تنفيذ بعض الدورات الدعوية والقرآنية، وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.
بدوره أوضح المنشاوي أن الأوقاف مستمرة في فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والهيئات العاملة؛ للارتقاء في تأدية الرسالة الدعوية، ومساهمة الجميع في إعلاء كلمة الله تعالى، منوهًا بضرورة استغلال نفحات شهر رمضان المبارك في تعزيز العمل الدعوي والديني.
من جهته أشاد مزين بجهود الأوقاف المبذولة في تعزيز المنظومة الدينية والأخلاقية والشرعية عند الناس، معربًا عن سعادته بالعمل التشاركي مع الوزارة لخدمة البلاد والعباد.
 

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