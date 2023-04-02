أوقاف الشمال تنفّذ قافلة علمية دعوية في مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات

غزة- وكالة غزة

نفّذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال قافلة دعوية علمية بمشاركة 15 داعية في صفوف مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات؛ بهدف التذكير بأهمية استثمار شهر رمضان المبارك، وتعظيم قدر الصلاة والعبادات والقربات إلى الله تعالى.

بدوره، أوضح رئيس القسم أ. هاني منصور أن القافلة تهدف إلى تثبيت العمل الميداني للدعاة، الذي لا يقل دورهم أهمية عن الواجب المسجدي والمنبري، منوهًا بأنّ قِسْمه ماضٍ في مسيرة الدعوة والإرشاد لجميع الناس؛ لرفع مستوى الجانب الديني والشرعي لديهم.

وأشاد منصور بجهود الدعاة المشاركين في القافلة، ودورهم في تحقيق الأثر عند الناس أثناء تبليغهم وتذكيرهم بالتقرب إلى الله ومضاعفة العبادات، خاصة في شهر رمضان.

