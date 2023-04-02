وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تُنَظّمُ الاحتفال السنوي للأيتام وكالة الرأي الفلسطينية "الرقابة الصناعية" تنظم 13 زيارة للمنشآت المنتجة للمخللات والتوابل وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الشمال تنظم لقاءً مع رجال الإصلاح والمخاتير شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية 230 معتقلًا مقدسيًا و70 قرار إبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة بمارس وكالة الرأي الفلسطينية "المياه وجودة البيئة" تعلن إطلاق الأطلس البيئي وكالة الرأي الفلسطينية إصابة خمسة عسكريين سوريين في قصف إسرائيلي على حمص وكالة الرأي الفلسطينية حماس: عدوان الاحتلال على الأقصى له تداعيات خارج وداخل فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية أجهزة "الداخلية" تساند أبناء شعبنا في إحياء فعاليات يوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و3 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تناقش مواءمة مهارات خريجي الحوسبة ومتطلبات سوق العمل
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الشمال تنفّذ قافلة علمية دعوية في مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات

02 نيسان / أبريل 2023 11:26

339305350_1448982519243342_6055947775521138724_n
339305350_1448982519243342_6055947775521138724_n

غزة- وكالة غزة
نفّذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال قافلة دعوية علمية بمشاركة 15 داعية في صفوف مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات؛ بهدف التذكير بأهمية استثمار شهر رمضان المبارك، وتعظيم قدر الصلاة والعبادات والقربات إلى الله تعالى.
بدوره، أوضح رئيس القسم أ. هاني منصور أن القافلة تهدف إلى تثبيت العمل الميداني للدعاة، الذي لا يقل دورهم أهمية عن الواجب المسجدي والمنبري، منوهًا بأنّ قِسْمه ماضٍ في مسيرة الدعوة والإرشاد لجميع الناس؛ لرفع مستوى الجانب الديني والشرعي لديهم.
وأشاد منصور بجهود الدعاة المشاركين في القافلة، ودورهم في تحقيق الأثر عند الناس أثناء تبليغهم وتذكيرهم بالتقرب إلى الله ومضاعفة العبادات، خاصة في شهر رمضان.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟