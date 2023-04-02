وزارة الاتصالات تناقش مواءمة مهارات خريجي الحوسبة ومتطلبات سوق العمل

غزة- الرأي

عقد المجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً مع اللجنة المكلفة بإعداد الإطار العام لمواءمة مهارات خريجي الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مع متطلبات سوق العمل لمناقشة مسودة الإطار العام، والذي شمل برامج وتدخلات لتعزيز مستوى مواءمة مهارات خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات مع متطلبات سوق العمل، وتضمن عمل اللجنة دراسة مستفيضة للعوامل والأسباب التي تؤدي إلى وجود فجوة في المهارات بين متطلبات سوق العمل وخريجي الجامعات.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة أشركت مختلف القطاعات في إعداد هذا الإطار، حيث عقدت عدة اجتماعات وأجرت استطلاعات رأي وورشة عمل شملت الأطراف ذات العلاقة من القطاع الأكاديمي، القطاع الحكومي، القطاع الخاص، النقابات، والمؤسسات المانحة.

وقد ناقش أعضاء المجلس البرامج الأربعة التي خلصت إليها اللجنة والتي تم اعدادها استنادًا إلى العوامل المؤثرة في فجوة المهارات في مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

وقد شمل كل برنامج مجموعة من التدخلات المطلوب تنفيذها، حيث تناول البرنامج الأول، النظام الأيكولوجي لتنمية المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، فيما تناول البرنامج الثاني، تجويد التعليم الجامعي، أما البرنامج الثالث تناول، تعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة فيما تناول البرنامج الرابع، برنامج التشبيك مع الشركات الإقليمية.

كما وناقش أعضاء المجلس خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة ضمن الإطار العام والتي تهدف إلى إنشاء نهج متكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة لضمان مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال عملية تشاركية تتطلب التعاون بين جميع اللاعبين الرئيسين.

وتتكون خارطة طريق التدخلات اللازمة لمواءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل من ثلاث مراحل، هي: مرحلة التمهيد، ومرحلة التطوير، ومرحلة التقييم والمتابعة، وبناءً على ذلك تم وضع مراحل خارطة الطريق ضمن مصفوفة التدخلات المطلوبة وتحديد الأطراف ذات العلاقة.

يذكر أن الوزارة وبتوصية من المجلس الاستشاري شكلت هذه اللجنة في أكتوبر 2022، برئاسة الوزارة وممثلًا عن المؤسسات الأكاديمية وممثلًا عن اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA)، وممثلًا عن النقابة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (PICTA) وخبيرًا في ذات الاختصاص.

بدورهم ،أشاد أعضاء المجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأداء اللجنة وعملها في انجاز مسودة الإطار وقدم التوصيات اللازمة على أن يتم اعداد الإطار بصورته النهائية ليتم اعتماده.

