المرور: وفاة و3 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأحد، وفاة طفل وإصابة 3 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل إياس عبد الرحمن غراب (8 أعوام) سكان النصيرات بمحافظة الوسطى، توفي متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء صدمه من مركبة بقيادة السائق (ع . ف)".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 5 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها 3 إصابات واحدة بجروح متوسطة، واثنتين بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بمركبتين ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.