أجهزة "الداخلية" تساند أبناء شعبنا في إحياء فعاليات يوم الأرض

غزة - وكالة الرأي:

ساندت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، أبناء شعبنا في إحياء فعاليات ذكرى يوم الأرض في مخيم العودة بمنطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وانتشرت قوات الأمن والشرطة في أرض الفعالية ومحيطها والشوارع المؤدية لها؛ لمساندة الجماهير وتأمينهم، وتسهيل تحركهم خلال مشاركتهم في الفعالية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن أجهزة الوزارة ساندت المواطنين والمكونات الشعبية والمجتمعية في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، ظهر اليوم في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأشار البزم في (تصريح صحفي) إلى أن الأجهزة المختصة قامت بواجبها في تأمين انعقاد الفعالية والعمل على تسهيل وصول المواطنين لمكان إقامتها.

ونظمت فصائل العمل الوطني اليوم فعالية جماهيرية شرق غزة؛ ضمن فعاليات إحياءً ليوم الأرض، بمشاركة فصائلية ومجتمعية وشعبية.

ويوافق اليوم (30 آذار/ مارس)، الذكرى الـ 47 لـ "يوم الأرض"، والتي تعود أحداثه للتاريخ ذاته من عام 1976؛ عندما صادرت سلطات الاحتلال آلاف الدّونمات من أراضي بمناطق ذو أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، شمال فلسطين المحتلة عام 1948.