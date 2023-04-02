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الحكم المحلي تنتهي من مناقشة موازنات عام 2023 للهيئات المحلية

02 نيسان / أبريل 2023 03:19

وزارة الحكم المحلي
وزارة الحكم المحلي

غزةوكالة الرأي :

أنهت وزارة الحكم المحلي جلساتها لمناقشة موازنات عام 2023 لكافة الهيئات المحلية في قطاع غزة.

وقد بدأت أولى جلساتها في مقر الوزارة وناقشت بلديات محافظة شمال غزة حيث ناقشت موازنة بلدية ( جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر)، ومن ثم محافظة غزة حيث تم نقاش موازنة بلدية ( غزة، وادي غزة، الزهراء، المغراقة.

كما وناقشت الوزارة موازنة بلديات محافظة الوسطى ( المغازي، الزاويدة، المصدر، وادي السلقا)، وناقشت موازنة محافظة خانيونس والتي تمثلت ببلدية( خانيونس، القرارة، بني سهيلا، عبسان الكبيرة، عبسان الجديدة، خزاعة، الفخاري) ، كما تم نقاش موازنة بلديات محافظة رفح ( رفح، النصر، الشوكة)

وترأس جلسة المناقشة عن وزارة الحكم المحلي المستشار حسن أبو ريالة  وكيل الوزارة المساعد وعضوية كلاً من مدير عام الادارة العامة للموازنات هاني اللبابيدي ، ومدير عام شؤون موظفين الهيئات المحلية رامز عبده ، وعضو من الإدارة العامة للتوجيه والرقابة وعضو من الإدارة العامة للموزانات وعضو من الإدارة العامة لشؤون موظفين الهيئات المحلية وعضو من الإدارة العامة لمحافظات غزة.

والجدير ذكره أن جلسات مناقشة الموازنات تستهدف بلديات قطاع غزة والبالغ عددها 25 بلدية، وتنتهي بإقرار واعتماد موازنة كل بلدية على حدا.

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