الزراعة تنفذ جولة إرشادية على مزارعي البستنة الشجرية برفح

غزة – وكالة الرأي :

نفذ قسم الإرشاد النباتي في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بوزارة الزراعة جولة إرشادية على مزارعي البستنة الشجرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وتأتي الجولة في سياق سياسة الوزارة للنهوض بقطاع البستنة الشجرية وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً.

ونفذ طاقم الجولة زيارة ميدانية لمزراعي محاصيل العنب والنخيل لتقديم الإرشادات الفنية اللازمة لاسيما المتعلقة بطرق وآليات مكافحة الآفات والأمراض وعمليات التسميد اللازمة لمحصول العنب، إضافة إلى جولة على مزارع النخيل لمتابعة عمليات التلقيح خاصة في أصناف النخيل البرحي كونها تحتاج لعناية خاصة في عملية التلقيح من عمليات تكميم للعراجين وتكرار عملية التلقيح لضمان نجاح عملية التلقيح.