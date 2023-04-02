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وزارة التعليم تستقبل وفداً من معهد الأمل للأيتام بغزة

02 نيسان / أبريل 2023 03:26

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية محمود مطر وفداً من إدارة معهد الأمل للأيتام بغزة برئاسة عبد الوهاب أبو العطا.

 وتأتي الزيارة في إطار التواصل بين الوزارة والمعهد لمناقشة العديد من القضايا التعليمية التي تعنى بخدمة الطلبة الأيتام في القطاع.

ورحّب مطر بالوفد الزائر، مثمناً دور معهد الأمل ونشاطاته المتنوعة، مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق والتواصل مع المعهد لتقديم الخدمات التعليمية والبرامج التي تفيد الطلبة.

من جهته ثمن أبو العطا إنجازات وزارة التعليم والعمل على توفير التعليم المتميز لجميع الطلبة في المدارس والمؤسسات التعليمية ومنهم فئة الطلبة الأيتام.

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