تعليم شمال غزة يواصل تنفيذ الاختبارات التدريبية للثانوية العامة

غزة - وكالة الرأي :

تواصل مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ولليوم الثالث على التوالي تنفيذ الاختبارات التدريبية للثانوية العامة، وسط مشاركة متميزة ولافتة من قبل الطلبة في مختلف الفروع.

وتفقد مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، برفقة مديريْ الدائرتين الإدارية والفنية أ. أحمد أبو هربيد، وأ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، وعدد من المشرفين التربويين سير الامتحانات في يومها الثالث في عدد من مدارس المديرية.

وأعرب صالحة عن ارتياحه من سير الامتحانات، ومدى تفاعل الطلبة ومشاركتهم فيها، مؤكداً على أهميتها بالنسبة للطلبة كونها تحاكي الاختبارات النهائية، ما يمنح الطلبة فرصة للتدرب على كيفية التعاطي مع ورقة الأسئلة في الامتحانات النهائية.

وتمنى صالحة التوفيق للطلبة كافة، داعياً إياهم إلى بذل مزيد من الجد والاجتهاد، والاستعداد بشكل جيد للاختبارات النهائية.

وانطلقت الأربعاء الماضي في مدارس الثانوية العامة بالمديرية وسائر مديريات القطاع الاختبارات التدريبية لكافة الفروع بكافة المباحث الدراسية، حيث من المقرر أن تستمر حتى الثاني عشر من شهر أبريل المقبل.