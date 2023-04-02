المالية تنفذ جولة ميدانية في معبر بيت حانون

بيت حانون- وكالة الرأي:

زار وفد من الإدارة العامة للرقابة المالية على قوى الأمن ووفداً من لجنة دراسة الاحتياج التابعة للإدارة العامة للوازم العامة في وزارة المالية معبر بيت حانون البري لدراسة احتياج عمل المعبر.

وكان في استقبال الوفد مدير المنفذ بهيئة المعابر والحدود عميد شادي شبات.

واطلع الوفد على آليات سير العمل، والعقبات التي تواجه عمل المعبر، كما تفقد الوفد مشاريع التطوير التي تتابعها لجنة دراسة الاحتياج التابعة للوازم العامة.

وأشادت مدير دائرة الرقابة على النفقات في وزارة المالية أ. رولا سلمي بالجهود المبذولة في سبيل تطوير عمل المعبر وتسهيل تنقل المسافرين وتقديم أفضل خدمة.