أوقاف الشمال تنظّم خيمة رمضانية لطالبات كلية الدعوة الإسلامية

غزة - وكالة الرأي :

نظّم قسم الدعوة والإرشاد/إناث بمديرية أوقاف الشمال خيمة رمضانية لطالبات كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف؛ بهدف توعيتهنّ بكيفية استغلال أيام شهر رمضان المبارك.

بدورها أوضحت رئيس القسم إنعام الشرافي أهمية تنظيم الخيمة في الحث على ضرورة استغلال أيام الشهر الكريم بالعبادة والطاعة؛ لأنها أيام معدودة، منوهةً بأن الخيمة تهدف إلى إشغال الأوقات بالطاعات، ومَلْئها بالأعمال الصالحات، مع إضفاء شيء من الترفيه النافع.

وأشادت بجهود القائمات على الخيمة الرمضانية في العمل على غرس القيم في نفوس الطالبات وعقولهنّ.