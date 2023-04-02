شرطة خان يونس تنهي ملفات "144 غارماً" خلال أسبوع

خان يونس - وكالة الرأي:

أنهت شرطة محافظة خان يونس ملفات "144" غارماً في مراكزها الخمسة بعد إنهائهم أوامر حبسهم بعد دفع كامل مستحقاتهم بتبرع كريم من فاعلي خير ومؤسسات خيرية وذلك خلال الأسبوع الثاني من رمضان.

وذكر المقدم أحمد صيام رئيس لجان الغارمين بشرطة خان يونس أنه وخلال الأسبوع الماضي أنهت شرطة خان يونس ملفات "144" غارماً بعد دفع مستحقاتهم لدائنيهم والتي بلغت "51,267" شيكل من خلال "7" لجان تم تشكيلها في المركز الخمسة.

وفي التفاصيل أفاد المقدم صيام أنه تم تشكيل "3" لجان في مركز المدينة تم الإفراج خلالها عن "65" غارماً، و "لجنتين" في مركز غرب خان يونس تم الإفراج خلالها عن "45" غارماً، و "3" لجان في مراكز معن والشرقية والقرارة تم الإفراج خلالها عن "34" غارماً.