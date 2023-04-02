المالية تستقبل وفداً من هيئة الزكاة ونقابة الموظفين

غزة - وكاتلة الرأي:

استقبل وكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا في مكتبه، صباح اليوم، وفداً من هيئة الزكاة الفلسطينية، ممثل برئيس مجلس الإدارة أ. عبد الرحمن تمراز، ووفداً من نقابة الموظفين ممثل بنقيب الموظفين أ. خليل الزيان، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة أبرزها تسديد زكاة الفطر من المستحقات.

وأشاد الباشا بجهود هيئة الزكاة الفلسطينية ودورها في إحياء فريضة الزكاة، وبمشاريعها الخيرية والإغاثية لما تحققه من تكافل بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

وثمن دور نقابة الموظفين وبمساعيها في سبيل الدفاع عن حقوق الموظفين والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.

ونوه الباشا إلى أن وزارة المالية ستكون داعماً أساسياً في كافة القضايا والمشاريع التي تعود على الموظفين وعلى أبناء شعبنا بالنفع.