وكالة الرأي الفلسطينية المالية تستقبل وفداً من هيئة الزكاة ونقابة الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على تشكيل ميليشيا مسلحة بتصرف "بن غفير" وكالة الرأي الفلسطينية الأسير فهمي مشاهرة يرزق بطفلين عبر النطف المحررة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من استشهاد الأسير وليد دقة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 6 دراجات نارية مسروقة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تنهي ملفات "144 غارماً" خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنظّم خيمة رمضانية لطالبات كلية الدعوة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تكرم الطلبة الفائزين بجائزة فاروق الفرا وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنفذ جولة ميدانية في معبر بيت حانون
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية تستقبل وفداً من هيئة الزكاة ونقابة الموظفين

02 نيسان / أبريل 2023 05:33

المالية تستقبل وفداً من هيئة الزكاة ونقابة الموظفين
المالية تستقبل وفداً من هيئة الزكاة ونقابة الموظفين

غزة - وكاتلة الرأي:

استقبل وكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا في مكتبه، صباح اليوم، وفداً من هيئة الزكاة الفلسطينية، ممثل برئيس مجلس الإدارة أ. عبد الرحمن تمراز، ووفداً من نقابة الموظفين ممثل بنقيب الموظفين أ. خليل الزيان، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة أبرزها تسديد زكاة الفطر من المستحقات.

وأشاد الباشا بجهود هيئة الزكاة الفلسطينية ودورها في إحياء فريضة الزكاة، وبمشاريعها الخيرية والإغاثية لما تحققه من تكافل بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

وثمن دور نقابة الموظفين وبمساعيها في سبيل الدفاع عن حقوق الموظفين والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.

ونوه الباشا إلى أن وزارة المالية ستكون داعماً أساسياً في كافة القضايا والمشاريع التي تعود على الموظفين وعلى أبناء شعبنا بالنفع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟