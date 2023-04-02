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التنمية والبركة الجزائرية تنظمان إفطارًا للأيتام وذويهم

02 نيسان / أبريل 2023 09:37

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غزة- وكالة الرأي:

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع جمعية البركة الجزائرية، إفطار رمضاني سنوي بمناسبة يوم اليتيم الفلسطيني للأيتام وذويهم.

وقال وكيل وزارة التنمية الإجتماعية، د. غازي حمد، خلال حديثه لوكالة الرأي: "إننا نشهد اليوم افطار تقوم به جمعية البركة، والتي تنفذ الكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية، وتمثل هذا العمل الخيري في ذروة عطاءه بتقديم المساعدة والافطار للأيتام وأسرهم".
 
وتابع: "نعمل جميعا على تقديم العون والمساعدة لهذه الفئة سواءً من قبل الوزارة والجمعيات الأهلية والإنسانية". 

وبدوره قال مدير جمعية البركة الجزائرية بغزة، م. شادي جنينة، للرأي:"في يوم اليتيم الفلسطيني فإن جمعية البركة الجزائرية تلامس همومهم وتعمل على دمجهم والوقوف بجانبهم من خلال توجيه بعض المشاريع إليهم ومن ضمنها مشاريع افطارات الصائم".
 
وأضاف جنينة: "اليوم أقامت جمعية البركة الجزائرية هذا الإفطار وتأمل الجمعية من إخوانا في الجزائر بالاستمرار في مثل هذه المشاريع التي تدعم صمود الأيتام وذويهم واليوم ندخل الفرح والسرور على قلوبهم وهدفنا أن نحميهم ونوفر لهم قوت يومهم وأن نوفر لهم مصدر دخل". 
 

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