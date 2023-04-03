العثور على مصدر جديد للمياه فى عينات القمر من مهمة الصين

اكتشف العلماء مصدرًا جديدًا ومتجددًا للمياه على القمر للمستكشفين المستقبليين في عينات قمرية مأخوذة من مهمة صينية، حيث تم دمج الماء في حبات زجاجية صغيرة في الأوساخ القمرية حيث تحدث اصطدامات النيزك، وكانت هذه الخرزات الزجاجية اللامعة متعددة الألوان موجودة في عينات أعيدت من القمر بواسطة الصين في عام 2020.



ووفقًا لما ذكره موقع "Phys"، يتراوح حجم الخرزات من عرض شعرة واحدة إلى عدة شعيرات؛ قال هيجيو هوي من جامعة نانجينج، الذي شارك في الدراسة، إن محتوى الماء كان مجرد جزء ضئيل من ذلك.



وكشف باحث الدراسة، إنه نظرًا لوجود المليارات إن لم يكن التريليونات من هذه الخرزات المؤثرة، فقد يصل ذلك إلى كميات كبيرة من المياه، لكن التعدين سيكون صعبًا.



وقال هوي في رسالة بالبريد الإلكتروني، "نعم ، سيتطلب الأمر الكثير من الخرز الزجاجي"، مضيفا: "من ناحية أخرى، هناك الكثير بالفعل من الخرز على القمر."



يمكن لهذه الحبيبات أن تنتج الماء باستمرار بفضل القصف المستمر بالهيدروجين في الرياح الشمسية، وتستند النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature Geoscience ، إلى 32 حبة زجاجية تم اختيارها عشوائيًا من الأوساخ القمرية التي تم إرجاعها من مهمة Chang'e 5 Moon، وقال هوى إنه سيتم دراسة المزيد من العينات.



وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان ذلك ممكنًا ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما إذا كانت المياه ستكون آمنة للشرب.



وجدت دراسات سابقة الماء في حبات زجاجية تكونت بفعل النشاط البركاني القمري، بناءً على عينات أرجعها رواد أبولو على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، ويمكن أن توفر هذه أيضًا المياه ليس فقط لاستخدامها من جانب أطقم المستقبل، ولكن لوقود الصواريخ.