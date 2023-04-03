الأهلي المصري يواجه فريقاً عربياً في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية، مساء الأربعاء المقبل، صوب مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث سيجري فيه سحب فرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وصعد إلى الدور ربع النهائي لدوري دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ستة أندية عربية من أصل ثمانية، وهي: الأهلي (مصر)، الترجي الرياضي (تونس)، الوداد الرياضي والرجاء الرياضي (المغرب)، شبيبة القبائل وشباب رياضي بلوزداد (الجزائر)، إضافة إلى نادي ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، وسيمبا (تنزانيا).

وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور الثمانية إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول، أحد أصحاب المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

واحتل نادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B) برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين خلف فريق ماميلودي صن داونز متصدر الترتيب، وبالتالي سيواجه الفريق المصري أحد الأندية التي تصدرت مجموعاتها، وهي الرجاء المغربي متصدر المجموعة الثالثة، والوداد المغربي متصدر المجموعة الأولى، والترجي التونسي متصدر المجموعة الرابعة.

المصدر: وسائل إعلام