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ثمار صندوق الاستثمار السعودي.. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد

03 نيسان / أبريل 2023 09:51

ثمار صندوق الاستثمار السعودي.. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد
ثمار صندوق الاستثمار السعودي.. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد

انتزع نادي نيوكاسل يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من ضيفه مانشستر يونايتد، بفوزه عليه بهدفين نظيفين مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 29 "للبريمير ليغ".

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين، جوزيف ويلوك، وكاليوم ويلسون في الدقيقتين (65، و88) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل.

وحقق نادي نيوكاسل يونايتد انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 50 نقطة، وتقدم إلى المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، متجاوزا فريق مانشستر يونايتد بفارق الأهداف.

وأصبح نادي نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على ملكيته في مطلع أكتوبر 2021، مقابل 409 ملايين دولار، منافسا قويا على المراكز المتقدمة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل.

المصدر: RT   

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