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الزراعة تنشر متوسط أسعار المنتجات الزراعية اليوم

03 نيسان / أبريل 2023 09:57

أرشيف
أرشيف

غزةوكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

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