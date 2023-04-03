تعليم شرق خان يونس يفتتح مصلى في مدرسة شهداء بني سهيلا

خان يونس – وكالة الرأي:

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس مصلى مدرسة شهداء بني سهيلا الأساسية المشتركة، بحضور د. أحمد لافي مدير التربية والتعليم، ود. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، وأ. جهاد الأغا رئيس قسم الإشراف التربوي، وعدد من موظفي المديرية، وعدد من وجهاء المجتمع المحلي.

وكان في استقبال المشاركين في الافتتاحية مديرة المدرسة أ. غادة الهمص وأعضاء الهيئة التدريسية.

وتخلل فعالية الافتتاح عدد من الفقرات التي قدمتها طالبات المدرسة، كما عبَّر مدير التعليم عن فخره واعتزازه بجهود إدارة المدرسة التي ساهمت في افتتاح المصلى، والذي يأتي ضمن توجهات الوزارة لضمان وجود مصليات في كافة مدارس القطاع، لتساهم في نشر تعاليم ديننا الحنيف، وتقوية الوازع الديني وتعزيز القيم والمثل لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة.