وكالة الرأي الفلسطينية صعود ستة فرق للدور الثاني ببطولة قدامى اللاعبين الرمضانية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 215 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يفتتح مصلى في مدرسة شهداء بني سهيلا وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يكتسح نابولي في معقله محليا قبل مواجهتهما في دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تنشر متوسط أسعار المنتجات الزراعية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية ثمار صندوق الاستثمار السعودي.. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية استبعاد لاعب عربي من قائمة نانت لرفضه الإفطار وكالة الرأي الفلسطينية الأهلي المصري يواجه فريقاً عربياً في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق خان يونس يفتتح مصلى في مدرسة شهداء بني سهيلا

03 نيسان / أبريل 2023 10:12

تعليم شرق خان يونس يفتتح مصلى في مدرسة شهداء بني سهيلا
تعليم شرق خان يونس يفتتح مصلى في مدرسة شهداء بني سهيلا

خان يونس – وكالة الرأي:

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس مصلى مدرسة شهداء بني سهيلا الأساسية المشتركة، بحضور د. أحمد لافي مدير التربية والتعليم، ود. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، وأ. جهاد الأغا رئيس قسم الإشراف التربوي، وعدد من موظفي المديرية، وعدد من وجهاء المجتمع المحلي.

وكان في استقبال المشاركين في الافتتاحية مديرة المدرسة أ. غادة الهمص وأعضاء الهيئة التدريسية.

وتخلل فعالية الافتتاح عدد من الفقرات التي قدمتها طالبات المدرسة، كما عبَّر مدير التعليم عن فخره واعتزازه بجهود إدارة المدرسة التي ساهمت في افتتاح المصلى، والذي يأتي ضمن توجهات الوزارة لضمان وجود مصليات في كافة مدارس القطاع، لتساهم في نشر تعاليم ديننا الحنيف، وتقوية الوازع الديني وتعزيز القيم والمثل لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟