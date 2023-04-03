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خلال زيارات حملة الوفاء الرمضانية

"هنية": تاريخ القيادات الرياضة يضيء طريقنا نحو الإنجازات"

03 نيسان / أبريل 2023 10:24

"هنية": تاريخ القيادات الرياضة يضيء طريقنا نحو الإنجازات"

غزة- وكالة الرأي   أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، أن الرياضة الفلسطينية أنجبت العديد من القامات المجتمعية التي قدمت الكثير من الجهد والعطاء من أجل الحفاظ على الشباب وممارسة النشاط الرياضي رغم التحديات التي واجهتها بسبب الاحتلال والظروف الاقتصادية الصعبة.   وقال هنية خلال جولته على منازل القيادات الرياضية مساء امس، ضمن حملة الوفاء خلال شهر رمضان المبارك، إن هذه الزيارات هي لمسة وفاء وتقدير لأبناء القيادات الرياضية الذين تركوا خلفهم ثاريخا مشرفا يضيء الطريق نحو الإنجازات ومواصلة الطريق لتطوير الرياضة.   وشملت زيارات هنية منزل رئيس وأحد مؤسسي نادي اتحاد الشجاعية المرحوم نعمان ديب، ومنزل عائلة المرحوم أمين عطا الله كابتن نادي خدمات الشاطئ في الزمن الجميل، وعائلة المرحوم شحدة أبو تايه أول رئيس اتحاد إقليمي لكرة القدم وكمبيوتر لجنة المسابقات في الاتحاد، وعائلة المرحوم حسين الريفي نجم الكرة الفلسطينية وكابتن منتخب فلسطين، وحظيت الزيارة بالترحيب والحفاوة من الجميع الذين شكروا هذه اللمسة وما تحمله من معاني الوفاء والتواصل.
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