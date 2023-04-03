"هنية": تاريخ القيادات الرياضة يضيء طريقنا نحو الإنجازات"

11:28النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2499) الاثنين3/4/2023

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟