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لاستقبال موسم الاصطياف القادم

جودة البيئة ووزارة الصحة تناقشان برنامج مراقبة جودة مياه الشاطئ

03 نيسان / أبريل 2023 10:46

جودة البيئة ووزارة الصحة تناقشان برنامج مراقبة جودة مياه الشاطئ
جودة البيئة ووزارة الصحة تناقشان برنامج مراقبة جودة مياه الشاطئ

غزة- وكالة الرأي
عقدت سلطة المياه وجودة البيئة اجتماعا مع وزارة الصحة بخصوص خطة مراقبة جودة مياه البحر خلال موسم الاصطياف القادم.

 وأوضح م.محمد مصلح مسيّر وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة، أهمية تنفيذ البرنامج الخاص بمراقبة جودة مياه البحر على طول الشاطئ، وذلك استنادا لمواصفات مياه الاستحمام الفلسطينية وذلك بتحديد المنطقة الملوثة والمناطق المسموح بها للسباحة.

وأكد على جهوزية طواقم سلطة المياه وجودة البيئة والجهات الشريكة لتنفيذ برنامج المراقبة.

وأكد أ.خالد الطيبي مدير الصحة والبيئة في وزارة الصحة على أن وزارته تساند البرنامج وتوفر كافة اللوجستيات المطلوبة لاجراء الفحوصات اللازمة مبديا تعاونا بالخصوص.

كما ناقش المجتمعون مع المكتب الاستشاري للمدينة خطة الأمان لمناطق مياه الشاطئ التي ستبصر النور قريبا مع الجهات الشريكة ذات العلاقة.
 

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