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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2499) الاثنين3/4/2023

03 نيسان / أبريل 2023 11:28

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2499)  الاثنين3/4/2023

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 3 نيسان (أبريل)
  • 2004م القوى الوطنية والإسلامية بدأت الحوار في غزة وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات ومناقشة الأوراق المطروحة.
  • 2004م عملية مسلحة بمستوطنة شرقي طولكرم ومقتل مستوطن وجرح ابنته، منفذها الشاب الشهيد رمزي العارضة وكان الشهيد قبل ذلك معتقلاً في سجون الاحتلال.
  • 2002م مقاوم فلسطيني يفجر نفسه في حاجز إسرائيلي قرب باقة الغربية في عملية استشهادية وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد "أكرم خليفة" من جنين هو منفذها.
  • 2002م مهاجمة حاجز "إيرز" شمال قطاع غزة وإصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية تتبني العملية، وتؤكد أن منفذها الشهيد محمود صالح من غزة.
  • 1977م عقد أول لقاء بين الرئيس المصري أنور السادات (1918 - 1981) والرئيس الأمريكي جيمي كارتر (ولد عام 1924).
  • 1949م الأردن و(إسرائيل) يوقعان اتفاق الهدنة في رودس، وبعد توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل طلب الأردن من العراق سحب قواته من المثلث ليحل محلها الجيش الأردني، فوافق العراق ووافقت (إسرائيل) بشرط أن ينسحب الجيش الأردني من حزام عرضه أكثر من كيلو مترين على جبهة طولها 180 كم، وتسليمه للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عقد هدنة بين الطرفين.
  • 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية تستولي على منطقة "القسطل" غرب القدس وتطرد سكانها العرب تمهيداً لتوطين مستجلبين يهود مكانهم.
  • 1909م صدور الصحيفة الهزلية الدمشقية "حط بالخرج" لصاحبها محمد عارف الهبل.
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