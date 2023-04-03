النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2499) الاثنين3/4/2023
أخبار فلسطينية
- أبو مازن يلبي دعوة عاهل الأردن للإفطار بحضور شخصيات مقدسية ورجال دين مسلمين ومسيحيين من القدس
- هنية يحذر من تداعيات “انتهاكات” الاحتلال بالقدس والأقصى
- نتنياهو يشيد بإعدام طبيب فلسطيني في القدس.. وجماعات الهيكل تتدرب على طقوس ذبح القرابين في الأقصى
- الاعتكاف المبكر” في الأقصى يفتح باب خلافات داخلية بين “الأوقاف” والحراك الشبابي-
- إضراب عام في أراضي 48 احتجاجا على إعدام الاحتلال طبيبا كان يصلي في الأقصى
- الرئيس عباس يؤكد على الدور الذي يقوم به ملك الاردن في الحفاظ على المقدسات
- معركة الأمعاء الخاوية” للأسير عدنان تقترب من الشهرين.. ونادي الأسير يحذر من خطر حقيقي على حياة المرضى
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أخبار إسرائيلي
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- نتنياهو يشيد بإعدام طبيب فلسطيني في القدس.. وجماعات الهيكل تتدرب على طقوس ذبح القرابين في الأقصى
- درعي يهدد: قوانين الخطة القضائية جاهزة للتصويت إذا فشل التحاور
اخبار دولية
- فيتنام تعتزم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل "هذا العام"
- نيويورك تايمز: إدارة بايدن وقعت عقدًا سريًا مع شركة تجسس إسرائيلية
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الصحف العربية
القدس العربي
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- الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المصلى القبلي من المسجد الأقصى ويجبر المعتكفين على مغادرته
- هنية يحذر من تداعيات “انتهاكات” الاحتلال بالقدس والأقصى
- نتنياهو يشيد بإعدام طبيب فلسطيني في القدس.. وجماعات الهيكل تتدرب على طقوس ذبح القرابين في الأقصى
- معركة الأمعاء الخاوية” للأسير عدنان تقترب من الشهرين.. ونادي الأسير يحذر من خطر حقيقي على حياة المرضى
- “الاعتكاف المبكر” في الأقصى يفتح باب خلافات داخلية بين “الأوقاف” والحراك الشبابي-
- إضراب عام في أراضي 48 احتجاجا على إعدام الاحتلال طبيبا كان يصلي في الأقصى
- قيادة الفصائل تهدد بالرد على اقتحامات المستوطنين للأقصى وتقر برنامج “أيام غضب” وتدعو لتصعيد المقاومة
- الأوقاف الإسلامية بالقدس: مستوطنون يقتحمون الأقصى والقوات الإسرائيلية تخرج المعتكفين منه
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تتأهب للجمعة الثالثة في رمضان
- عراقيل تهدد بفشل الحوار الداخلي في إسرائيل
- «فلسطينيو 48» في إضراب عام... والحكومة الإسرائيلية تصادق على
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الغد الأردنية
- القدس.. آلاف المسيحيين يحتفلون بـ “أحد الشعانين”
- استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس
- بن غفير: ادعو كل اليهود لاقتحام المسجد الأقصى الأربعاء القادم
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الاهرام المصرية
- الشروق المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المُصلى القبلي من الأقصى ويجبر معتكفين على مغادرته
- المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من دعوات اقتحام المستوطنين للأقصى خلال عيد الفصح اليهودي
- في حضور الرئيس الفلسطيني.. العاهل الأردني يؤكد دعمه لصمود المقدسيين لمواجهة كل التحديات
- أبو مازن يلبي دعوة عاهل الأردن للإفطار بحضور شخصيات مقدسية ورجال دين مسلمين ومسيحيين من القدس
- آلاف المسيحيين يشاركون في المسيرة التقليدية لأحد الشعانين في القدس
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
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- زكاة الفطر.. حكمها ووقت إخراجها ومقدارها
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صحيفة الأيام
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- الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين في شمال غزة
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فلسطين اليوم
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سما نيوز
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- هنية: نحن أمام لحظة تاريخية ونحذر من تداعيات انتهاكات إسرائيل للمسجد الاقصى
- الرئيس عباس يؤكد على الدور الذي يقوم به ملك الاردن في الحفاظ على المقدسات
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- حركة الجهاد الإسلامي تستنكر استضافة ضباط صهاينة في إفطار بالخليل
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عرب 48
- شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في نابلس
- خطة إسرائيلية لنشر كتائب بالجيش في البلدات العربية و"المختلطة"
- فيتنام تعتزم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل "هذا العام"
- درعي يهدد: قوانين الخطة القضائية جاهزة للتصويت إذا فشل التحاور
- شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في نابلس
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- تدهور خطير في حالة الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي
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- 3 نيسان (أبريل)
- 2004م القوى الوطنية والإسلامية بدأت الحوار في غزة وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات ومناقشة الأوراق المطروحة.
- 2004م عملية مسلحة بمستوطنة شرقي طولكرم ومقتل مستوطن وجرح ابنته، منفذها الشاب الشهيد رمزي العارضة وكان الشهيد قبل ذلك معتقلاً في سجون الاحتلال.
- 2002م مقاوم فلسطيني يفجر نفسه في حاجز إسرائيلي قرب باقة الغربية في عملية استشهادية وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد "أكرم خليفة" من جنين هو منفذها.
- 2002م مهاجمة حاجز "إيرز" شمال قطاع غزة وإصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية تتبني العملية، وتؤكد أن منفذها الشهيد محمود صالح من غزة.
- 1977م عقد أول لقاء بين الرئيس المصري أنور السادات (1918 - 1981) والرئيس الأمريكي جيمي كارتر (ولد عام 1924).
- 1949م الأردن و(إسرائيل) يوقعان اتفاق الهدنة في رودس، وبعد توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل طلب الأردن من العراق سحب قواته من المثلث ليحل محلها الجيش الأردني، فوافق العراق ووافقت (إسرائيل) بشرط أن ينسحب الجيش الأردني من حزام عرضه أكثر من كيلو مترين على جبهة طولها 180 كم، وتسليمه للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عقد هدنة بين الطرفين.
- 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية تستولي على منطقة "القسطل" غرب القدس وتطرد سكانها العرب تمهيداً لتوطين مستجلبين يهود مكانهم.
- 1909م صدور الصحيفة الهزلية الدمشقية "حط بالخرج" لصاحبها محمد عارف الهبل.
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