النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2499)  الاثنين3/4/2023

14:10حماس: ذبح القرابين في الأقصى يصُبّ الزيت على النار

14:03"كل يوم ختمة" .. حلقات قرآنية تزيّن مدارس الثانوية

14:25اثنان منها بالإعدام.. أحكام نهائية بحق 6 متخابرين مع الاحتلال

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