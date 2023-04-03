"معلم الظل" .. برنامج تطبقه وزارة التعليم لدمج طلبة متلازمة داون

غزة - وكالة الرأي- سامي جاد الله

بكل مرح ونشاط تتوجهان إلى المدرسة في الصباح الباكر، تنتظمان في الطابور المدرسي لتحية العلم والاستماع للإذاعة المدرسية بل والمشاركة فيها.

إنهما الطالبتان إيمان البطروخ وسوار اسليم من فئة متلازمة داون وطيف التوحد واللتان تدرسان في مدرسة مصطفى حافظ الحكومية بمديرية تعليم غرب غزة.

إيمان وسوار ضمن 20 طالب/ة من متلازمة داون قامت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بدمجهم في المدارس الحكومية بقطاع غزة.

وعيّنت الوزارة لهم معلمي ظل وظيفتهم رعاية هؤلاء الطلبة في المدارس من جميع النواحي التعليمية والنفسية والسلوكية والحياتية بشكل عام.

بلغتها البسيطة تقول الطالبة إيمان:" أنا سعيدة أتعلم مع صحباتي، بدي أكمّل تعليمي حتى أنجح وأُحقق طموحاتي وأدرس جامعة طب أسنان، وتُضيف زميلتها سارة: أُحب مدرستي، أُتابع مع معلمتي وأحل الواجبات وأتعلم لأجل أحلامي.

وقالت نسرين البطروخ والدة الطالبة إيمان"معلم الظل من البرامج المميزة للوزارة، استفدنا منه بشكل كبير، تم دمج بنتي في المدرسة، بنتي الآن تستطيع القراءة والكتابة لبعض الجمل، وتستطيع قراءة الأعداد من واحد إلى مئة".

وأضافت :" كما تقوم بعمليات الجمع والطرح، معلمة الظل تُقدّم لها جميع الخدمات، بنتي تعلمت الوضوء والصلاة، والتزمت بالحجاب هذا العام"، مشيرة إلى أنها تُشارك في جميع النشاطات المدرسية فهي اسم معروف في المدرسة، أيضا فتحت صفحة على الانستغراكم ولها عشرة آلاف متابع.

التفاعل الصفي

معلمة الظل رجاء الدرة تقول: "قامت الوزارة بتوظيفي في مدرسة مصطفى حافظ تحت مسمى معلم ظل حيث أقوم بمتابعة الطالبتين إيمان وسوار داخل الغرفة الصفية مع وجود المعلمة الأساسية، فأنا مساعد تعليمي أُقدّم الدعم والمساندة للطالبتين.

وتضيف وظيفتي هي: تبسيط الشرح والمعلومات التي تُقدمها المعلمة الأساسية إلى الطالبتين، وتنمية مهاراتهما الأكاديمية وتشجيعهما على التركيز والانتباه، كما أقوم بمساعدتهما في النشاط الاجتماعي والتفاعل والاندماج الصفي، والوقوف في الطابور الصباحي ووقت الاستراحة وأثناء تناول وجبة الإفطار وخلال الرحلات المدرسية.

ومن أجل إنجاز عملها بالشكل المطلوب تبين الدرة أنها تبني علاقات قوية مع أُسرة الطفلتين والمرشدة التربوية وإدارة المدرسة والطالبات إضافة إلى بناء مهارات تواصل بين الطالبتين ومعلمات وطالبات المدرسة حتى تنجح في تنفيذ خطة الدمج التي تتصف بالمرونة والتكاملية.

نهج التعليم الجامع

مديرة مدرسة مصطفى حافظ أ. رحاب عطا الله، أشادت بنجاح تجربة معلم الظل، وتوضح أنه ومن خلال تطبيق بعض المقاييس والاختبارات الخاصة ظهر تطور نوعي لمستوى الطالبتين في عدة مجالات منها: القراءة، الكتابة، العقيدة الإسلامية، استخدام الأجهزة الإلكترونية، العلاقات الاجتماعية والمشاركة في الفعاليات المدرسية.

بدوره أكد مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية في الوزارة د. خالد أبو فضة، أنه وبمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من إبريل من كل عام فإننا نجد أن وزارة التعليم بغزة تطبق وضمن خطتها الاستراتيجية نشاطات نوعية لخدمة تعليم طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم فئة طلبة داون .

وأوضح أبو فضة أن معلم الظل Shadow Teacher هو توجه عالمي طبقناه في المدارس بغزة، ويأتي ذلك من التزام وزارة التعليم الكبير تجاه فئة الطلبة ذوي الإعاقة وتأكيداً منها على نهج التعليم الجامع الذي تتبناه، حيث يتم سنوياً دمج عدد من الطلبة ذوي الإعاقات الظاهرة والخفية وتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لهم.

وترسم وزارة التربية والتعليم العالي بغزة البسمة والبهجة على شفاه هؤلاء الطلبة الذين يُعربون عن فرحهم وسعادتهم بالتعلم من خلال برنامج معلم الظل الذي يحظى بدعم وتشجيع من لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة.

وتزداد سعادة الطلبة مع الكم الوافر من الأنشطة والألعاب والتعليم الممتع والاهتمام والمتابعة من قبل المعلم المرافق لهم.. معلم الظل..الذي يأخذ بأيديهم نحو الطموح والأمل والمستقبل..