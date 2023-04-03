السياحة تبحث تعزيز التعاون مع المباحث السياحية

غزة- وكالة الرأي

بحث وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مباحث السياحة والآثار أثناء لقاءه بمديرها المقدم فادي كسبة وعدداً من الضباط.

وأكد خلة على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة ودوائرها المختلفة وبين المباحث بما يتلافى الوقوع في الكثير من المشاكل، ويقوي من حالة الضبط والتنظيم لدى المنشآت السياحية والمواقع الأثرية.

بدوره ثمن المقدم كسبة دور الوزارة خلال السنوات الماضية في رعاية المنشآت السياحية ومتابعة أصحابها، والحفاظ على المواقع الأثرية والمقتنيات داخلها، وسعيها في التواصل المستمر مع مباحث السياحة والآثار، متمنياً تكثيف هذه الاجتماعات التي تصب في مصلحة دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وحمايته.