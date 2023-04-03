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قبل دخوله إلى قطاع غزة

المباحث العامة بمعبر رفح تضبط مبلغاً مالياً مزوراً

03 نيسان / أبريل 2023 01:33

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

رفح - وكالة الرأي:

ضبطت دائرة مراقبة المعابر والموانئ في المباحث العامة، بمعبر رفح البري، مبلغاً مالياً مزوراً من فئة الـ (100) دولار، بقيمة "11.700" دولار.

وأوضحت المباحث العامة، أنها ضبطت المبلغ المالي بحوزة المسافر (ع. ع) من سكان مدينة خان يونس، أثناء محاولته إدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري.

وبيّنت المباحث العامة أنه وخلال التدقيق والفحص الفني برفقة المختصين، أفادوا بأن المبلغ المضبوط بحوزته مزوراً بالكامل.

وعليه تمت إحالة ملف القضية والمضبوطات والمذكور إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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