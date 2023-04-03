تعليم شرق غزة يُكرّم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم

غزة- وكالة الرأي

كرّمت مديرية تعليم شرق غزة الطالبات الحافظات للقرآن الكريم في مدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية "أ".

وشارك في التكريم د. عبد الرحمن الجمل النائب في المجلس التشريعي، ورئيس مؤسسة دار القرآن الكريم والسنة، ود. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة ، ود. نهى أبو العلا مديرة المدرسة إلى جانب معلمات وطالبات المدرسة وأمهات الطالبات المحتفى بهن.

وأثنى د. الجمل على جهود المدرسة والمديرية والوزارة في غرس حب القرآن في نفوس الطلبة مقدماً التهاني والتبريكات للطالبات الحافظات لكتاب الله عز وجل.