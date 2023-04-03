وكالة الرأي الفلسطينية "كل يوم ختمة" .. حلقات قرآنية تزيّن مدارس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن عن منح دراسية في تايلاند ورومانيا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفّذ مجلسًا علميًّا بعنوان (فقه أحاديث الصَّوم ) وكالة الرأي الفلسطينية ثابت يُكرّم الحاصل على المركز الأول ببرنامج التعاون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يُكرّم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة ينفذ مسابقة "نحو القمة" لطلبة الصف الثالث وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة بمعبر رفح تضبط مبلغاً مالياً مزوراً وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد موظفي أونروا لـ "الرأي": إضراب شامل بكافة المؤسسات الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تستهدف طيران الاحتلال جنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تبحث تعزيز التعاون مع المباحث السياحية
أخبار » الأخبار الحكومية

في مدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية

تعليم شرق غزة يُكرّم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم

03 نيسان / أبريل 2023 01:44

تعليم شرق غزة يُكرّم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم
تعليم شرق غزة يُكرّم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم

غزة- وكالة الرأي

كرّمت مديرية تعليم شرق غزة الطالبات الحافظات للقرآن الكريم في مدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية "أ".

 وشارك في التكريم د. عبد الرحمن الجمل النائب في المجلس التشريعي، ورئيس مؤسسة دار القرآن الكريم والسنة، ود. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة ، ود. نهى أبو العلا مديرة المدرسة إلى جانب معلمات وطالبات المدرسة وأمهات الطالبات المحتفى بهن.

وأثنى د. الجمل على جهود المدرسة والمديرية والوزارة في غرس حب القرآن في نفوس الطلبة مقدماً التهاني والتبريكات للطالبات الحافظات لكتاب الله عز وجل.

تعليم شرق غزة يُكرّم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم ab9b20ba-f8da-4503-b709-1278225d891b cee8fc6d-4495-48df-b0c3-d50c3a21268d 7dd10da2-db6b-4927-9fab-f7550d81a0e6
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟