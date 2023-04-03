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الأوقاف تُنفّذ مجلسًا علميًّا بعنوان (فقه أحاديث الصَّوم )

03 نيسان / أبريل 2023 01:53

الأوقاف تُنفّذ مجلسًا علميًّا بعنوان (فقه أحاديث الصَّوم )
الأوقاف تُنفّذ مجلسًا علميًّا بعنوان (فقه أحاديث الصَّوم )

غزة- وكالة الرأي
نفّذت الدائرة العلميّة بوحدة التعليم الشرعيّ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة مجلسًا علميًّا بعنوان (فقه أحاديث الصَّوم من صحيح البخاري- قراءة وتعليق) بمشاركة الدكتور علي بن إسماعيل القُديمي، عبر تطبيق الزوم، استهدف 100 من طلبة العلم الشرعيّ والدعاة داخل فلسطين وخارجها، بواقع أربع ساعات، على مدار يومين متتاليين.

وتناول المجلس قراءة أحاديث من أبواب كتاب الصَّوم، وتخلّلها تعليق الدكتور عليها، وشرحها، وبيان فوائدها وأحكامها الفقهية.
من جهته قدّم أ. أحمد باسم أبو دلال مدير الدائرة العلمية شكره للمحاضر؛ على ما تفضَّل به من علمٍ رصينٍ، وأشاد بحرص المشاركين على الحضور وطرح الأسئلة والاستفسارات.

وذكرت الباحثة الشرعيّة في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلميّة د. مُيَسَّر أبو عمرة أن هذا المجلس العلمي كان مع عالم من اليمن السعيد، جَمَعَ بين جمال الصوت في قراءة الأحاديث وامتزاج بعلم الفقه والشعر والفصاحة، وكذلك تعمل الدائرة العلمية في الوزارة على التواصل وبناء روابط علمية مع العلماء من جميع المعمورة، والاستفادة من علمهم، من خلال استضافتهم، وربط الطلبة بهم، وتذليل الصعاب لهم، وتيسير المسافات في ظل الحصار المفروض على غزة.
يُذكر أن المحاضر الدكتور علي بن إسماعيل القُديمي حاصل على دكتوراة في أصول الفقه، وهو ممّن أجازه في التدريس والإفتاء والخطابة والإمامة العلامة محمد الحسن الددو.

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