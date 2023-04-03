الزراعة ترشد مربي الدجاج البياض في منطقة "عبسان الكبيرة"

غزة- الرأي:

نفذت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين، بوزارة الزراعة "خانيونس"،جولة ميدانية إرشادية على مربي الدجاج البياض في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

من جهته، لفت م.أسعد ابوطعيمه رئيس قسم الانتاج الحيواني، إلى آليات إدارة المزرعة بشكل ناجح في ظل الاسعار الجيدة للمنتج خلال تلك الفترة، والتسويق بشكل يومي.

وأكد ابوطعمية على ضرورة الإهتمام بالقطيع المنتج للبيض من خلال التعليف الجيد واسخدام أفضل انواع الاعلاف، مشيراً لأهم العوامل التى يجب مراعاتها في تربية الدجاج البياض من اضاءة وتهوية ونظافة المزارع.

وتأتي جولة الزراعة في سياق الإستمرار بتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي.

