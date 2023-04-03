ثابت يُكرّم موظف حصل على المركز الأول في برنامج التعاون الدولي

غزة- الرأي:

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت الأستاذ خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية في التعليم العالي بالوزارة وذلك لحصوله على المركز الأول في برنامج التأهيل والتعاون الدولي والدبلوماسي على مستوى الوزارات الحكومية بقطاع غزة.

وشارك في لقاء التكريم الذي تم في مقر الوزارة مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، حيث قدّم ثابت التهنئة للأستاذ الجرجاوي على نجاحه في هذا المجال لافتاً إلى أن الوزارة تثمن دور جميع الموظفين المتميزين.

من جهته عبّر الجرجاوي عن شكرة وتقديره للدكتور زياد ثابت على هذا التكريم، وتشجيع الموظفين المتميزين، موضحاً أنه سيوظف ما استفاد من مهارات ومعارف لخدمة الوزارة والعم…

