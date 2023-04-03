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الأغا: العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه بحق الاقصى

03 نيسان / أبريل 2023 05:13

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

غزة- الرأي:

أكّد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا أن العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه التي يرتكبها في المسجد الأقصى المبارك، منوهًا بأن الاحتلال حرص من خلال جيشه ومستوطنيه وأجهزته الأمنية منذ بداية شهر رمضان على تفريغ المسجد من القائمين والعاكفين والمرابطين.

وجاء تأكيده في ظل مواصلة المستوطنين تدنيس المسجد الأقصى المبارك، في إطار الحرب الدينية التي يمارسونها، وبحماية قوات الاحتلال.

وقال: "تأتي إجراءات الاحتلال ضمن خطته الإجرامية المتواصلة، وإقامة طقوسهم الدينية، وتقديم القرابين الحيوانية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وما علم هذا العدو بأن هذه الممارسات الدينية التي لا مكان لها إلا في عقول الحاخامات المجرمة ستؤدي في المنطقة بأسرها إلى صراع ديني مفتوح يتخطى الزمان ويتعدى المكان".

مضيفًا: "سيدفع هذا الاحتلال ثمن هذه الجرائم الكبرى التي يستهدف من خلالها مسجدنا الأقصى، فهذا الأقصى هو قلبنا النابض، وروح تسري في دواخلنا، مسيَّج بعظامنا، مظلَّل بأرواحنا، لن نسمح لهذا الاحتلال المجرم أن ينال منه".

محذرًا العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقات قد تؤدي إلى صراع مفتوح، وعليهم إدراك الرسالة جيدًا؛ لأن الأقصى خلفه رجال سيحمونه.

وطالب الأغا الأردن التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن المسجد الأقصى بأن تتحمل حمايته، وأن تسمح للمرابطين والمرابطات والمعتكفين والمعتكفات أن يحموا الأقصى مع كل مكونات أبناء شعبنا.

كما دعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام نحو المسجد الأقصى؛ لحمايته من إجرام اليهود، مطالبًا الدول العربية والإسلامية والمنظمات ذات الصلة بأن تتحمل المسؤولية تجاه ما تتعرض له المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.
 

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