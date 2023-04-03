وزارة التعليم تستقبل وفداً من المجلس التشريعي الفلسطيني

غزة- الرأي:

استقبلت وزارة التربية والتعليم العالي وفداً من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وضم الوفد د. سالم سلامة، ود. عبد الرحمن الجمل، ود. يوسف الشرافي، وأ. ماجد الزبدة مدير عام العلاقات العامة، وذلك للاطلاع على سير العملية التعليمية.



وكان في استقبال الوفد د. زياد ثابت وكيل وزارة التعليم، ود. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. أحمد أبو ندا الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، وأ. رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية، وأ. أحمد عايش النجار مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي.



ورحب ثابت بالوفد، مثمناً جهود ودور المجلس التشريعي في متابعة مختلف القضايا التي تهم ‏شعبنا وخاصة القضايا التعليمية والتربوية، مستعرضاً إنجازات وزارة التعليم وبرامجها التطويرية خلال العام الدراسي الحالي في كافة المجالات لاسيما الثانوية العامة.



بدورهم ثمَّن النواب جهود وزارة التعليم في إنجاح المسيرة التعليمية وتطويرها والإنجازات التي تحققها بالرغم من ‏الظروف الصعبة، كما أعربوا عن إعجابهم بالبرامج التي تعزز القيم الوطنية والإسلامية في المنهاج والأنشطة التي تقدمها الوزارة.

وفي نهاية اللقاء قدّم الوفد درع الشكر والتقدير لوكيل الوزارة د. زياد ثابت متمنين له التوفيق والنجاح.

