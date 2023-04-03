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"مباحث التموين" تضبط 700 لتر مواد تنظيف مخالفة بخانيونس

03 نيسان / أبريل 2023 09:23

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غزة- وكالة الرأي 

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس 700 لتر من مواد التنظيف المنتهية الصلاحية، وغير المطابقة للمواصفات.

جاء ذلك خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد، على المحال التجارية والأسواق، خلال شهر رمضان المبارك بالمحافظة.  

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر أنه تم تحرير محضر ضبط للكمية وإتلافها، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى أن المباحث أحالت ملف القضية إلى الجهات الحكومية المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.
 

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