وكالة الرأي الفلسطينية بطولة قطر: العربي يتجاوز أم صلال ويواصل الضغط على المتصدر الدحيل وكالة الرأي الفلسطينية تقرير: أعداد الأسرى الإداريين هي الأعلى منذ الانتفاضة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية البريج يتأهل إلى نهائي السّلة بعبور رفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يضاعف ميزانيات مجالس المستوطنات لمراقبة البناء الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية ميزة سرية في "آيفون" ربما لم تكن تعلم بوجودها مطلقا! وكالة الرأي الفلسطينية رجل محظوظ يعثر على كتلة ضخمة من الذهب وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في "تل أبيب" وكالة الرأي الفلسطينية "فطر نبات" يصيب إنساناً في أول حالة أُبلغ عنها من نوعها! وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم اليوم الثلاثاء
أخبار » الرياضة و الملاعب

بطولة انكلترا: توتنهام يرتقي إلى المركز الرابع

04 نيسان / أبريل 2023 10:55

بطولة انكلترا: توتنهام يرتقي إلى المركز الرابع
بطولة انكلترا: توتنهام يرتقي إلى المركز الرابع

ارتقى توتنهام بقيادة مدربه الموقت إلى المركز الرابع في بطولة انكلترا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ايفرتون 1-صفر الاثنين في مباراة انهاها الفريقان بعشرة لاعبين في ختام المرحلة التاسعة والعشرين.
ورفع توتنهام رصيده الى 50 نقطة متقدما بفارق الاهداف عن مانشستر يونايتد الذي تراجع الى المركز الخامس بخسارته امام نيوكاسل الثالث صفر-2 الاحد. ويملك نيوكاسل بدوره 50 نقطة، لكن توتنهام خاض مباراتين اكثر عن منافسيه.
خاض توتنهام المباراة بقيادة مدربه الايطالي كريستيان ستيليني الذي كان مساعدا لمواطنه انتونيو كونتي بعد اقالة الاخير من منصبه الاسبوع الماضي.
وسبق لستيلني ان اشرف على بعض مباريات توتنهام هذا الموسم عندما كان كونتي يتعافى من عملية ازالة المرارة.

وقرر مجلس ادارة توتنهام تعيين ستيليني حتى نهاية الموسم قبل اختيار مدرب جديد.

وللمرة الثانية تواليا فرط توتنهام بالفوز خارج ملعبه بعد ان تقدم في مباراته الاخيرة قبل فترة التوقف الدولي على ساوثمبتون 3-1 حتى الدقائق الاخيرة قبل ان يسجل الاخير هدفين ليخرج بنقطة ثمينة في صراعه للبقاء ضمن اندية النخبة.

جاء الشوط الاول رتيبا جدا حيث فشل كلا الفريقين في صناعة فرص حقيقية على باب المرميين.

وكانت نقطة التحول في الشوط الثاني لصالح توتنهام لدى طرد لاعب وسط ايفرتون المالي الدولي عبداللاي دوكوريه اثر تلاسن بينه وبين هاري كاين (58).

وزادت الامور سوءا لايفرتون اثر احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح توتنهام بعد حادثة الطرد بعشر دقائق اثر خطأ ارتكبه المدافع مايكل كين انبرى لها هاري كاين بنجاح (68) رافعا رصيده الى 22 هدفا هذا الموسم في المركز الثاني لصدارة ترتيب الهدافين بعد هداف مانشستر سيتي النروجي ارلينغ هلاند مع 28 هدفا.

وظن توتنهام انه في طريقه لحصد النقاط الثلاث والصعود الى المركز الثالث لكنه تعرض بدوره لحادثة طرد لمهاجمه البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 88 بعد ست دقائق من مشاركته احتياطيا.

ودفع توتنهام ثمنا غاليا لهذا الطرد لان ايفرتون ادرك التعادل مباشرة بعد هذه الحادثة بواسطة قلب دفاعه مايكل كين الذي اطلق كرة صاروخية سكنت شباك الحارس الفرنسي هوغو لوريس العائد بين الخشبات الثلاث بعد غياب منذ شباط/ فبراير عدة بداعي الاصابة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟