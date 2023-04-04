"الاقتصاد" تسجّل 33 ملفًا تجاريًا وشركة خلال مارس

غزة - وكالة الرأي:

سجلّت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 33 ملفًا تجاريًا وشركة خلال شهر مارس الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري، إن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 1412 معاملة، فيما تم تسجيل 19 سجل فردي، و9 شركة تضامن، و5 شركة ذات مسؤولية محدودة، وتنفيذ 133 زيارة ميدانية للشركات والمحلات التجارية، وحضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 10 شركة.

وأضافت أن 2118 مواطناً راجعوا الإدارة خلال السنة، وتم توجيه 80 إخطاراً لعدد من الشركات لتصويب أوضاعها القانونية والإدارية.

وأشارت إلى أن دائرة الشركات المالية استقبلت 9 شكوى متعلقة بالمؤسسات المالية بسبب مخالفتها الأنظمة والقوانين المعمول بها.