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أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن برنامج مدارس مستدامة بيئياً

"جودة البيئة" تُنفذ فعاليات ومبادرات توعوية بمدارس الوكالة

04 نيسان / أبريل 2023 11:33

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غزة- وكالة الراي 
نفذت وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة فعاليات ومبادرات توعوية في مدرسة جباليا المشتركة الاساسية في محافظة الشمال.

حيث قام فريق التوعية البيئية متمثلا م.أحمد مطر رئيس قسم التوعية البيئية والقيام بتنفيذ لقاء توعوي حول الوضع المائي قي قطاع غزة وطرق ترشيد استهلاك المياه بمناسبة يوم المياه العالمي.

كما تم تنفيذ فعالية الركن البيئي والتي تضم مجموعة من المنشورات والأدلة والبرشورات التي يتم تزويد مكتبة المدرسة بها بحيث تكون مرجع للطلاب والطالبات المهتمين في المواضيع البيئية.

بدورها ، اثنت منسقة النادي البيئي أ. ريم محمد على جهود طواقم سلطة المياه وجودة البيئة ، مؤكده على ضرورة التواصل الإيجابي لتعزيز الجوانب البيئية.

من جانبه، أشار مدير عام التخطيط والتوعية م.مازن البنا إلى ان الفعاليات البيئية والتوعوية مستمرة في مدراس وزارة التربية والتعليم ومدارس الأونروا على مدار العام الدراسي بهدف توعية فئة طلاب المدارس وتثقيفهم بيئياً.

من ناحيته ،أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوعي البيئي لطلاب وطالبات المؤسسات التعليمية.

يذكر أن سلطة المياه وجودة البيئة تنفذ برنامج مدارس مستدامة بيئياً في مدارس الاونروا و وزارة التربية والتعليم لتفعيل الممارسات البيئية السليمة في ورفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس المستهدفة.

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