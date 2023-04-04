رئيس سلطة المياه ووكيل وزارة المالية يبحثان التعاون المشترك

غزة- وكالة الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم وكيل وزارة المالية عوني الباشا، وذلك لتسليم نسخة من الأطلس البيئي 2023 وفقا للاجراء البروتوكولي الرسمي وذلك لمناقشة بعض الملفات والقضايا العالقة والمستجدة في قطاعي المياه والبيئة، وتوضيح بعض النقاط التي تم معالجتها فيما بعد.

بدوره،أكد د.يوسف أن الزيارة تأتي في اطار طرح ومناقشة ملف تصويب أوضاع آبار المنشآت الصناعية وامكانية دراسة وتطبيق فكرة تركيب عدادات على آبار المياه الخاصة بالمنشآت الصناعية.

من ناحيته ، أوضح مدير عام الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة أنه تم الانتهاء بشكل كامل من ملف الشاليهات وترخيص كافة الآبار الخاصة بمشاريع الشاليهات السياحية.

وفي ختام اللقاء، بين د.يوسف أهمية الأطلس البيئي من خلال مساعدة صناع القرار باتخاذ القرار المناسب بالنسبة لتنفيذ المشاريع وامكانية توظيف خاصية GPS في تحديد الأماكن المناسبة والمطلوبة جغرافيا.

وفي ذات الاطار، أثنى وكيل وزارة المالية عوني الباشا على الجهود المبذولة في انتاج الأطلس البيئي بالرغم من قلة الامكانيات ونقص بالكوادر البشرية وطواقم العمل الا ان الانتاج ضخم وهائل ومقدّر.

في حين أعلن د.يوسف أنه سيتم الاعلان عن الخريطة التفاعلية امتدادا لانجاز الاطلس البيئي وذلك حتى نهاية العام الحالي.

