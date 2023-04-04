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"الاقتصاد" تُحيل 155 قضية رفع أسعار للنيابة العامة خلال مارس

04 نيسان / أبريل 2023 11:47

غزة - وكالة الرأي:

أحالت الوحدة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني، 155 قضية للنيابة العامة نتيجة رفع الأسعار في قطاع غزة خلال شهر مارس الماضي.

وذكرت الوحدة في تقريرها الشهري، أن عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية قاموا برفع أسعار بعض السلع الغذائية واحتكارها في مخالفة واضحة لقرارات الوزارة.

وأكدت الوحدة، أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول بشأن المخالفات الاقتصادية بحق المخالفين، مشددةً على أنها لن تسمح باستغلال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت وزارة الاقتصاد قد طمأنت المواطنين بوجود مخزون سلعي كافي في الأسواق والمحال التجارية ومخازن التجار وتتابعها بشكل مستمر.

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