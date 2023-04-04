الدفاع المدني يُنفذ أكثر من ألف مهمة خلال مارس

غزة- وكالة الراي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني 1018 مهمة خلال شهر مارس الماضي، شملت مهمات إطفاء، وإسعاف وإنقاذ، ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضحت إحصائية شهرية صادرة عن الدفاع المدني أن طواقمه نفذَّت عدة مهام خلال تلك الفترة شملت 148 مهمة إطفاء و94 مهمة إنقاذ و258 مهمة إسعاف لمواطنين في محافظات القطاع.

وأشارت الإحصائية إلى أن إدارة الأمن والسلامة أنجزت 397 معاملة، خاصة بمحطات وقود وغاز وقاعات وورش ومستودعات ومخابز وورش نجارة ومباني عالية ومصانع وحرف.

من جانبها نفذت فرق المتابعة والتفتيش 69 جولة تفتيشية في محافظات القطاع، شملت 899 زيارة على المنشآت والحرف المختلفة؛ لمتابعة التزامها باشتراطات الوقاية والسلامة.

وعلى صعيد التدريب والتوعية، ذكر التقرير أن إدارة التدريب عقدت 9 دورات و43 نشاطًا تدريبيًا، استفاد منها 3173 متدربًا ومتدربة.