المرور: وفاة و3 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة- وكالة الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة وفاة الشاب عصام محمد إبراهيم أبو مصطفى 33 عامًا سكان خان يونس، متأثرًا بإصابته جراء دهسه بمركبه من نوع فلوكس واجن سوداء اللون، مساء الإثنين، يقودها السائق (م. م) 54 عامًا سكان رفح تل السلطان، حيث تم نقله للمستشفى في حالة خطرة، ثم توفي بعد ذلك".

وقالت شرطة المرور أنها حجزت المركبة، وأوقفت سائقها، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وحول حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية، أوضحت أن 13 حادث سير وقعت خلال تلك الفترة نتج عنها 3 إصابات، إصابتين منها متوسطتين، والثالثة طفيفة.

وأفادت إدارة المرور والنجدة أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 23 مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.