"السياحة والآثار" تنتهي من تسجيل وتوثيق 21458 قطعة أثرية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن انتهاءها من تسجيل وتوثيق 21458 قطعة أثرية خلال الربع الأول من 2023 تحتفظ بها في قصر الباشا والخزينة الأثرية للوزارة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي بالوزارة جمال أبوريدة في تصريح صحفي، إن الوزارة عزمت على الانتهاء من هذا الملف بإعداد سجل خاص متكامل لهذه القطع والمقتنيات الأثرية بما يحفظها من الضياع ويوفر خارطة معلوماتية يمكن لأصحاب الشأن العودة إليها في أي وقت يرغبون.

وأكد أبو ريدة أن هذه النتيجة كانت تتويجاً لمجهود كبير من الطواقم المختصة بالوزارة والتي تم تخصيصها للإنجاز في هذا الملف، لما توليه الوزارة من أهمية كبيرة، لارتباطه بالحضارة القديمة على هذه الأرض وحفظ الموروث للأجيال القادمة.

وأضاف بأن الوزارة انتهت أيضاً من فحص ومعاينة 252 قطعة أثرية استلمتها من هيئة المعابر والحدود ومباحث السياحة والآثار في إطار التعاون المشترك في ذات الملف.

يشار إلى أن الوزرة كانت قد أعلنت توثيقها 42500 قطعة أثرية في السجل الوطني للحفاظ عليها خلال عام 2022، ضمن مشروع "السجل الوطني للحفاظ " الذي شمل توثيق وأرشفه القطع الاثرية الكترونياً عبر إدخالها بقاعدة بيانات متصلة ببرنامج الحاسوب الحكومي، وعرض جزء منها في المتحف الوطني ضمن المقتنيات الأثرية للحضارة المتعاقبة على فلسطين.

