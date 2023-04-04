مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 26 ألف خـدمة طبية خلال مارس

غزة - وكالة الرأي :

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة، 26 ألف و262 خدمة طبية خلال مارس الماضي، عبر مستشفياته وعياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 8 آلاف و863 حالة للمواطنين منهم 1929 حالة من حملة التأمينات العسكرية و6 آلاف و934 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير إلى أن قسم المختبر قدم الخدمة لـ 19 ألف و96 حالة في فيما قدم قسم الأشعة في المجمع 2306 خدمة، وقدم قسم العلاج الطبيعي الخدمة لـ 1564 حالة.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 197 عملية تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت حالات الولادة في المجمع 349 حالة ولادة، فيما قدمت أقسام التمريض الخدمة لـ 2750 حالة.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية.

كما يضم المجمع أقسام الأعصاب والصدرية وقسم المناظير والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة وقسم العلاج الطبيعي للأطفال، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.