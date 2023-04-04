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"الاقتصاد" تنفذ 133 زيارة تفقدية على المحال والأسواق التجارية

04 نيسان / أبريل 2023 12:31

غزةوكالة الرأي :

نفذت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني 133 زيارة تفقدية و15 جولة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة ضمن خطتها الرمضانية.

وأكدت الإدارة، أنها سجلت 8 محاضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك 20 محضر ضبط لعدد من السلع والمنتجات.

 وأعلنت الإدارة أن الطواقم خلال جولاتها ضبطها 4000 كجم عسل نحل بسبب الرسوب في الفحص المخبري، وتحرير 5 محاضر ضبط بحق مخابز لم تلتزم بالاجراءت الصحية السليمة في العمل.

كما واتلفت الطواقم 30 لتر عصير كوكتيل بسبب انتهاء الصلاحية حسب المواصفة الفلسطينية، واتلاف 17 كجم قهوة مطحونة، واتلاف 90 كجم شوفان بسبب انتهاء الصلاحية.

وأوضحت الإدارة بأن جولاتها مستمرة على مدار الأسبوع وطوال أيام شهر رمضان ولن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار.

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